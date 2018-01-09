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В Алексине обезвредили гранату времен Великой Отечественной войны
Боеприпас ликвидировали сотрудники спецподразделения МЧС.
9 января сотрудники спецподразделения поисково-спасательной службы МЧС обезвредили гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны, обнаруженную на ул. Энгельса в Алексине.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:
если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд,
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.
Вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.
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