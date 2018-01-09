В Алексине обезвредили гранату времен Великой Отечественной войны

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9 января сотрудники спецподразделения поисково-спасательной службы МЧС обезвредили гранату Ф-1 времен Великой Отечественной войны, обнаруженную на ул. Энгельса в Алексине.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:

если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд,

не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

дождитесь прибытия оперативных служб.

Вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону — 01 или с мобильного — 112 и 101.