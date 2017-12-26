Иван Борзенков из Новомосковска взял «серебро» на турнире по греко-римской борьбе

В соревнованиях участвовали более 500 борцов из 28 регионов России.

Новомосковец Иван Борзенков стал серебряным призёром 46-го Всероссийского юношеского турнира по греко-римской борьбе, который прошёл в подмосковном Подольске. Об этом сообщает Федерация спортивной борьбы Тульской области.

Соревнования были посвящены памяти Героя Советского Союза Виктора Талалихина. В финальной схватке в весе до 50 килограммов Иван Борзенков уступил хозяину ковра – Фёдору Калашникову.

Кроме того, в своих категориях туляки Артур Садоян, Вячеслав Золотарёв, Михаил Кузин и Павел Баскаков заняли пятые места. Подготовили спортсменов Артём Семёнов и Сергей Бизин.

Наш регион представляли воспитанники спортивных школ Тулы, Новомосковска, Узловой и Донского, а за награды боролись порядка 500 спортсменов из 28 регионов страны.