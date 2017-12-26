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В детском саду посёлка Иншинский открыли новую группу на 30 мест
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В детском саду посёлка Иншинский открыли новую группу на 30 мест

В помещениях был сделан ремонт, оборудован спортзал, игровая и спальная комнаты, закуплена мебель и игрушки.

В детском саду Центра образования № 53 имени Л. Н. Толстого в поселке Иншинский состоялось открытие новой группы на 30 мест. В помещениях сделан косметический ремонт, оборудованы спальня, игровая комната, спортивный зал, санузел, закуплены мебель и игрушки. Во дворе установлены новые беседки.

Заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая рассказала, что работа по ликвидации очередей в детских садах ведется по трем направлениям: выкуп и капитальный ремонт зданий, изменение назначения помещений в действующих дошкольных учреждениях и создание новых мест за счет внутренних резервов. В 2017 году благодаря этим мерам открыто 725 дополнительных мест.

За счет спонсорских средств отремонтированы групповые помещения и закуплено оборудование на 75 дополнительных мест в Центрах образования № 12 и 53.

В следующем году в тульских детсадах будет создано ещё 279 дополнительных мест. Планируется передачей в муниципальную собственность частного детского сада, ранее принадлежавшего РЖД. Там будет открыто ещё 140 мест. Планируется выкуп построенных дошкольных образовательных учреждений в микрорайоне Левобережный и селе Зайцево – на 200 и 60 мест соответственно.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:09 +1
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