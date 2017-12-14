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В Туле пройдет областной чемпионат по самой интеллектуальной игре в мире

В Туле пройдет областной чемпионат по самой интеллектуальной игре в мире

16 декабря в региональном чемпионате по игре го за игровыми столами встретятся игроки из Тульской области, Калуги и республики Марий Эл.

16 декабря в Туле состоится четвертый областной чемпионат области по восточной стратегической игре го.

Как сообщил руководитель Тульской спортивной федерации го Иннокентий Дмитриев, особенность этого турнира в том, что победители первенства среди юношей и девушек сыграют против действующих взрослых чемпионов и призеров регионального чемпионата.

- Такие соревнования «отцы против детей» очень полезны и начинающим, и опытным игрокам, - отметил Дмитриев.

где и когда

Адрес проведения чемпионата: Тула, пр. Ленина, 127-а.

Расписание:

10.00 – открытие соревнования, 1 тур

11.30 – 2 тур

14.00 – 3 тур

15.30 – 4 тур

17.00 – закрытие, награждение

Контакты: +79207715445 Иннокентий Вячеславович Дмитриев.

справка Myslo

Го (вэйци) – логическая настольная игра с глубоким стратегическим содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. До XIX века культивировалась исключительно в Восточной Азии, в XX веке распространилась по всему миру. Входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Общее число игроков превышает 40 млн. человек. Россия является сильнейшей страной Европы в этом виде спорта, более десяти лет прочно удерживая высшие позиции во всех дисциплинах.

Тульская областная федерация го была образована в 2013 году, ежегодно в городе проходит порядка 8-10 соревнований городского и регионального уровня, в том числе — Кубок Центрального федерального округа.

сегодня, в 13:33 +1
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Люди
Иннокентий Дмитриев
Место
Тула

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