Тульские лыжники завоевали золото в первенстве Кировской области

Фото ДЮСШ «Восток».

Всего в копилке тульских спортсменов оказалось 8 наград.

9 и 10 декабря лыжники тульской ДЮСШ «Восток» приняли участие в открытом первенстве Кировской области. По итогам соревнований тульские спортсмены завоевали 8 медалей.

В спринте 1 место среди мужчин занял Семён Ильин.

1 место среди женщин завоевала Татьяна Яковлева,

2 место у Вероники Лобановой,

на 3 месте Алёна Федосова.

В гонке классическим стилем первые места у Татьяны Яковлевой и Вероники Лобановой. Вторыми стали Семён Ильин и Евгений Цыганов.

Спортсмены тренируются у Владимира Глебова и Екатерины Ильиной.