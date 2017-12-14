Фото ДЮСШ «Восток».
Тульские лыжники завоевали золото в первенстве Кировской области
Всего в копилке тульских спортсменов оказалось 8 наград.
9 и 10 декабря лыжники тульской ДЮСШ «Восток» приняли участие в открытом первенстве Кировской области. По итогам соревнований тульские спортсмены завоевали 8 медалей.
В спринте 1 место среди мужчин занял Семён Ильин.
- 1 место среди женщин завоевала Татьяна Яковлева,
- 2 место у Вероники Лобановой,
- на 3 месте Алёна Федосова.
В гонке классическим стилем первые места у Татьяны Яковлевой и Вероники Лобановой. Вторыми стали Семён Ильин и Евгений Цыганов.
Спортсмены тренируются у Владимира Глебова и Екатерины Ильиной.
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