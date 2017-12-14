новости
новости
Регистрация
Тульские лыжники завоевали золото в первенстве Кировской области
Фото ДЮСШ «Восток».

Тульские лыжники завоевали золото в первенстве Кировской области

Всего в копилке тульских спортсменов оказалось 8 наград.

9 и 10 декабря лыжники тульской ДЮСШ «Восток» приняли участие в открытом первенстве Кировской области. По итогам соревнований тульские спортсмены завоевали 8 медалей.

В спринте 1 место среди мужчин занял Семён Ильин.

  • 1 место среди женщин завоевала Татьяна Яковлева,
  • 2 место у Вероники Лобановой,
  • на 3 месте Алёна Федосова.

В гонке классическим стилем первые места у Татьяны Яковлевой и Вероники Лобановой. Вторыми стали Семён Ильин и Евгений Цыганов.

Спортсмены тренируются у Владимира Глебова и Екатерины Ильиной.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:47 +1
Другие статьи по темам
Событие
Первенство по лыжному спортутульские спортсменызолотые медали
Место
Кировская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле водитель заблудился на односторонней улице
В Туле водитель заблудился на односторонней улице
В Москве завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина
В Москве завершилась большая пресс-конференция Владимира Путина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.