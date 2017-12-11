Юные футболисты из Тулы добыли серебряные медали на «Кубке Калуги»

Фото футбольной школы «Юниор».

Тульские футболисты приняли участие в ежегодном турнире — «Кубке Калуги-2017» среди детских команд. На соревнованиях наш город представляла команда ДЮСШ «Юниор» — ребята 2011 года рождения.

Восемь команд в течение двух дней боролись за призовые места. Юные туляки, одержав четыре победы, одну ничью и потерпев одно поражение, заняли второе место. Мальчишки завоевали серебряный кубок и медали!

Лучшим игроком турнира был признан туляк Сергей Нарцев.

Тренер ДЮСШ «Юниор» Михаил Станиславович Луконин отметил:

- В первый игровой день наша команда не оставила шансов на победу ФК «Калуга» (6:0) и ФК «СПОРТИЯ» (4:1). В игре с ФК «Goal'ик» нам немного не хватило удачи, в итоге ничья (2:2).

Во второй игровой день наши ребята победили команды «Калуга-KIDS» (6:1) и ФК «Goal'ик-2» (4:0). Неудачной оказалась повторная игра нашей команды с ФК «Goal'ик» — юниоровцы проиграли со счетом 0:1.

Я доволен результатами игр, ребята показали высокий уровень подготовки!