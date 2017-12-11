Волейболистки «Тулицы» выступили в Тюмени

Теперь наш клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице.

Волейбольный клуб «Тулица» в прошедшие выходные отыграл выездной тур с «Тюменью». Обе команды перед встречей находились в середине турнирной таблицы и имели реальные шансы подняться на 3-4 место.

Тулячки в первых двух сетах субботней игры не оставили соперницам никаких шансов, сыграв со счётом 25-18 и 25-14. Но затем «Тюмень» взяла реванш – две партии завершились с одинаковым перевесом в пользу хозяев –20-25. Но в пятой партии победу всё же одержали тулячки – 15-11.

Во второй игре оба клуба сыграли достойно, но, в конечном счёте победу одержала «Тюмень». После седьмого тура спортсменки «Тулицы» делят места с четвёртого по седьмое с соперницами из Владивостока, Тюмени и Нижнего Новгорода.

Следующий тур у «Тулицы» снова выездной, 16-17 декабря в Волгодонске с местным «Импульсом».