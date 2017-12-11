«Тулэнерго» выявляет продавцов оборудования, искажающего показания счётчиков

Отдел безопасности «Тулэнерго» выявляет интернет-сайты, специализирующихся на продаже устройств для искажения показаний электросчетчиков.

Недавно специалисты обнаружили в Сети ресурсы, пошагово разъясняющие все «тонкости» воровства электроэнергии и предлагающие приобрести необходимое оборудование – так называемые счетчики с пультом, способным дистанционно останавливать счетный механизм.

Энергетики подали заявления в правоохранительные и надзорные органы региона с просьбой провести проверку на предмет нарушения законодательства о рекламе и защите прав потребителей. Продавцы и покупатели могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.

От преступных действий страдает не только электросетевая компания, но и добропорядочные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. В результате хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника соседей, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.