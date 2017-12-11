Щёкинский боксер стал серебряным призером первенства России среди юношей

Воспитанник щёкинской школы бокса Иван Онищенко стал серебряным призером первенства России среди юношей 14-15 лет в Анапе. В финальном бою в весовой категории свыше 80 килограммов наш спортсмен уступил представителю Самарской области Тимуру Авдояну.

На пути к финалу Иван Онищенко победил соперников из Томска, Сочи и Московской области. Тренируется боксер под руководством Василия Стеблицова, Сергея Баранова и Артёма Емельянова.