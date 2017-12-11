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Щёкинский боксер стал серебряным призером первенства России среди юношей

Щёкинский боксер стал серебряным призером первенства России среди юношей

Поздравляем Ивана Онищенко!

Воспитанник щёкинской школы бокса Иван Онищенко стал серебряным призером первенства России среди юношей 14-15 лет в Анапе. В финальном бою в весовой категории свыше 80 килограммов наш спортсмен уступил представителю Самарской области Тимуру Авдояну.

На пути к финалу Иван Онищенко победил соперников из Томска, Сочи и Московской области. Тренируется боксер под руководством Василия Стеблицова, Сергея Баранова и Артёма Емельянова.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:55 +2
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