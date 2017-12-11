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За выходные сотрудники ГИБДД поймали в Тульской области 34 пьяных водителя
Фото из архива Myslo

За выходные сотрудники ГИБДД поймали в Тульской области 34 пьяных водителя

Теперь их ждет административное наказание.

Сотрудники Госавтоиспекции 8, 9 и 10 декабря провели рейд, в ходе которого на дорогах города выявили 34 нетрезвых водителя. 16 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. По всем выявленным фактам составлены протоколы об административном правонарушении. Теперь суд определит меру наказания для каждого из них.

Управление ГИБДД по Тульской области напоминает, что управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо! Если вы стали свидетелем или очевидцем «пьяной езды», не оставайтесь безучастным, позвоните в дежурную часть ГИБДД и расскажите о данном факте:

  • ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00; 32-45-02,
  • ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым», М-4 «Дон»): 32-44-10.
Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:49 +1
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