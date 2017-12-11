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Роспотребнадзор выявил в тульских магазинах 40 литров паленого алкоголя
Фото главный-вопрос.рф

Роспотребнадзор выявил в тульских магазинах 40 литров паленого алкоголя

В отношении директоров магазинов заведены дела об административном правонарушении.

Роспотребнадзор проводит в Тульской области внеплановые проверки магазинов, торгующих алкоголем.

С 17 октября сотрудники управления проверили 71 организацию торговли и общественного питания, осуществляющих оборот алкогольной продукции.

Было исследовано 58 образцов спиртосодержащей продукции по показателям безопасности и качества, шесть из них не соответствовали требованиям нормативной документации:

  • российский коньяк пятилетний «Черноморский 5 звездочек», изготовитель ООО «Родник и К» Московская область;
  • коньяк трехлетний «Древняя вершина», изготовитель ООО НПП «Виски России» Республика Дагестан, Кизлярский район, с. Мирное;
  • «Грузинский коньяк» возраст 5 лет серия МУЗАРАДИ, изготовитель АО «Котехи-Гурджаанский винозавод» Гурджаани;
  • армянский коньяк «Дживан» трехлетний, изготовитель ООО «Авшарский винный завод» Армения, Араратский район, с. Авшар;
  • Российский коньяк пятилетний «Бестужев» классик, изготовитель ЗАО «Игристые вина Санкт-Петербург;
  • вино игристое белое сладкое «Комплемент», изготовитель ЗАО «Игристые вина Санкт-Петербург».

В ходе проверок забраковано 14 партий алкоголя объемом 40 литров.

За нарушения законодательства возбуждено 56 дел об административном правонарушении, 14 из них — в отношении юридических лиц.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:58 0
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Тульская область

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