Роспотребнадзор выявил в тульских магазинах 40 литров паленого алкоголя

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В отношении директоров магазинов заведены дела об административном правонарушении.

Роспотребнадзор проводит в Тульской области внеплановые проверки магазинов, торгующих алкоголем.

С 17 октября сотрудники управления проверили 71 организацию торговли и общественного питания, осуществляющих оборот алкогольной продукции.

Было исследовано 58 образцов спиртосодержащей продукции по показателям безопасности и качества, шесть из них не соответствовали требованиям нормативной документации:

российский коньяк пятилетний «Черноморский 5 звездочек», изготовитель ООО «Родник и К» Московская область;

коньяк трехлетний «Древняя вершина», изготовитель ООО НПП «Виски России» Республика Дагестан, Кизлярский район, с. Мирное;

«Грузинский коньяк» возраст 5 лет серия МУЗАРАДИ, изготовитель АО «Котехи-Гурджаанский винозавод» Гурджаани;

армянский коньяк «Дживан» трехлетний, изготовитель ООО «Авшарский винный завод» Армения, Араратский район, с. Авшар;

Российский коньяк пятилетний «Бестужев» классик, изготовитель ЗАО «Игристые вина Санкт-Петербург;

вино игристое белое сладкое «Комплемент», изготовитель ЗАО «Игристые вина Санкт-Петербург».

В ходе проверок забраковано 14 партий алкоголя объемом 40 литров.

За нарушения законодательства возбуждено 56 дел об административном правонарушении, 14 из них — в отношении юридических лиц.