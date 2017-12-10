Российские хоккеисты проведут в Туле серию мастер-классов

Фото пресс-службы комитета по спорту Тульской области

Они пройдут на ледовой арене «Тропик» и в Центральном парке Тулы.

В декабре на двух площадках Тулы пройдут мастер — классы от известных советских и российских хоккеистов.

Первый состоится 11 декабря в 13.00 на ледовой арене «Тропик». Его проведут Владимир Мышкин — заслуженный мастер спорта СССР, вратарь, заслуженный тренер СССР и Игорь Тузик — мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР.

24 декабря для туляков состоятся два мастер-класса: в Центральном парке им. Белоусова в 11.00 и на ледовой арене «Тропик» в 13.00. Тогда вместе с жителями города на лед выйдут Виталий Прохоров — чемпион зимних Олимпийских игр 1992 года, хоккейный комментатор телеканала «Россия 2» и Евгений Давыдов — чемпион зимних Олимпийских игр 1992 года, заслуженный мастер спорта.