Туляки: Курс Владимира Путина – это залог порядка и стабильности

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На встрече с сотрудниками нижегородского завода Владимир Путин объявил, что будет баллотироваться на новый срок. Решение главы государства поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Мы спросили туляков, как они оценивают деятельность действующего президента страны.

Алексей Антошечкин, начальник отделения по производству водорода установки «Метанол М-450» компании «Щекиноазот»:

– Когда узнал о том, что Владимир Владимирович Путин объявил о своем намерении участвовать в 2018 году в выборах, испытал самые позитивные эмоции. Мы, работники компании «Щекиноазот», искренне поддерживаем решение действующего главы государства. Мы видим, как под руководством Путина меняется страна, развивается экономика, предприятия. Далеко ходить не нужно. Например, наша компания за последние годы сделала огромный рывок вперед в своем развитии. Мы работаем на современной высокотехнологичной установке водорода, пущенной в рамках Стратегии развития завода в 2012 году. Сегодня на заводе идет большое строительство, возводятся новые передовые производства — метанола и аммиака, диметилового эфира парфюмерного качества, серной кислоты, а также новые очистные сооружения. Кроме того, на предприятии идет модернизация действующих производственных мощностей.

Конечно, чтобы такие преобразования шли, нужны не только усилия самого коллектива, но и грамотная государственная политика в сфере поддержки производителей. И химическая промышленность каждый год укрепляет свои позиции в экономике страны.

Курс Владимира Путина — это курс на стабильность, процветание России и благополучие ее жителей. Это сильный лидер, который знает, что делает, принимает смелые и правильные решения.

Оксана Новиченко, преподаватель русского языка и литературы, заместитель директора по УВР, Центр образования №34:

– Владимир Владимирович очень надежный человек, ему можно доверять. Он готов всегда ответить на любой вопрос, очень эрудированный, с чувством юмора, интеллигентный. За него не стыдно!

Татьяна Привалова, кандидат технических наук, начальник сектора АО «КБП»:

– В 90-х годах наше предприятие, как и все остальные, выживало только за счет экспорта. На международном рынке нас никто не ждал, о развитии новых технологий не могло идти и речи. Сейчас все изменилось практически до неузнаваемости! Теперь вырос оборонный заказ нашей страны, в том числе и на разработку и производство знаменитого «Панциря». На предприятии строятся новые корпуса, внедряются современные технологии. Особое внимание обращено на подготовку кадров. Созданы специализированные классы на базе лицеев, студентам вузов выплачивается стипендия не только от нашего предприятия, но и от государства. Грамотное руководство страной — это залог порядка и стабильности.

Владимир Шишков, президент кинологического центра «Триумф»:

– Я лично доверяю Владимиру Путину, потому что он любит собак. Это всегда говорит о человеке красноречивее любых слов. Я по опыту знаю, что плохие люди собаками не занимаются.

Андрей Махрин, кандидат политических наук, доцент кафедры социологии и политологии Тульского государственного университета:

– Для России сегодня важно, чтобы курс развития, который был предложен несколько лет назад Владимиром Путиным, успешно развивался при нынешних условиях и дальше. Большинство россиян это прекрасно понимают, именно поэтому постоянно и спрашивали Президента РФ, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на выборы. Когда-то Петр Столыпин сказал, если дать нашему государству 20 лет покоя, внутреннего и внешнего, то Россию невозможно будет узнать. Считаю, что эти слова в полной мере являются девизом всей деятельности Владимира Путина на посту президента. Уверен, что в случае его победы на выборах курс на стабильное развитие нашего государства продолжится.

Евгений Андрианов, водитель:

– Управлять такой большой страной очень сложно, но у Владимира Путина получается. Он сумел сплотить народ, это очень много значит. Надо продолжать этот курс, без Владимира Владимировича всё развалится, а с ним всё будет путём!

Выборы Президента России пройдут 18 марта 2018 года.