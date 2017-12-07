Фото Алексея Пирязева.
По итогам матча с «Арсеналом» «Спартак» оштрафовали на 325 тысяч рублей
Такую сумму клубу придется выплатить из-за поведения болельщиков.
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский «Спартак» по итогам матча с «Арсеналом». Столичному клубу придется выплатить серьезную сумму — 325 тысяч рублей:
- 300 тысяч — за использование пиротехники,
- 25 тысяч — за несогласованный баннер.
Тульские болельщики вели себя дисциплинировано, поэтому нашему клубу штраф не выписали.
Кстати, вчера «Спартак» разгромно проиграл «Ливерпулю» в матче Лиге чемпионов со счетом 0:7.
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