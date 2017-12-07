По итогам матча с «Арсеналом» «Спартак» оштрафовали на 325 тысяч рублей

Фото Алексея Пирязева.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал московский «Спартак» по итогам матча с «Арсеналом». Столичному клубу придется выплатить серьезную сумму — 325 тысяч рублей:

300 тысяч — за использование пиротехники,

25 тысяч — за несогласованный баннер.

Тульские болельщики вели себя дисциплинировано, поэтому нашему клубу штраф не выписали.

Кстати, вчера «Спартак» разгромно проиграл «Ливерпулю» в матче Лиге чемпионов со счетом 0:7.