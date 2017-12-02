Аналитика: «Спартак» вернул «Арсеналу» должок

Фото Алексея Пирязева.

Хозяева были в одной минуте от того, чтобы сотворить очередную сенсацию и тормознуть чемпиона нулевой ничьей. Но теперь последняя минута матча сыграла в Туле за «Спартак».

«Арсенал» – «Спартак» – 0:1 (0:0).

Гол: Глушаков (90).

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Григалава, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Ткачёв, Боурчану (Расич, 90), Чаушич, Кангва (Александров, 78), Джорджевич.

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов (Бакаев, 90), Глушаков, Мельгарехо (Попов, 75), Пашалич, Луис Андриано, Роша (Зобнин, 61).

Предупреждены: Григалава, Джорджевич – Кутепов, Глушаков.

Судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

1 декабря. Тула. Центральный стадион.

По иронии календаря полгода с небольшим назад «Арсенал» заканчивал прошлый турнир домашним матчем с уже оформившим чемпионство «Спартаком». А теперь завершал календарный год с тем же «Спартаком», но уже вернувшимся в чемпионскую гонку. И игроки вроде были почти те же, и тренер, но как все поменялось. Красно-белым, чтобы удержаться на плаву, нужно было побеждать в Туле во что бы то ни стало. И то, что практически до финального свистка счет оставался ничейным, стоило того веселого майского матча. «Арсенал» показал себя настоящим бойцом на фоне очень мотивированного и сильного оппонента.

Был бы «Спартак» сильнее с недоехавшим до Тулы Промесом, получившим травму Комбаровым и пропускавшим игру из-за дисквалификации Фернандо? Наверное, да. Да еще так и не выпустил Каррера в тульскую вьюгу Зе Луиша, а Зобнина с Поповым приберег на второй тайм. Хотя с тем же «Марибором» в Лиге чемпионов совсем недавно москвичи играли сильнейшим составом, но в итоге больше, чем на ничью не наиграли. Так что все в спорте относительно. Угадывает с составом только тот, кто побеждает. Каррера в этом матче, можно сказать, угадал.

Хозяева досконально подготовились именно к этой игре, и в атаке у красно-белых было очень мало свободного пространства, чтобы успеть открыться под передачу партнера или нанести удар по воротам. Он и гол-то в итоге возник из-за того, что никаких других путей для взятия ворот у гостей не было. В этот момент и удался быстрый перепас, начавшийся скидкой мяча головой под зарождавшуюся атаку, в котором поучаствовало сразу несколько игроков гостей. Получился породистый спартаковский гол в духе времен Романцева – что футболиста, что тренера. Рассуждать, что кто-то из арсенальцев не добежал в этой ситуации или не перекрыл – в пользу бедных. Соперник просто провел образцовую атаку, завершившуюся пасом на гол Глушакову. Можно сказать, «Спартак» этим голом вернул «Арсеналу» должок – не за те весенние 0:3, а за памятный гол Смирнова в сезоне 2014/15, который он также забил фактически с финальным свистком.

Конечно, обидно было пропускать в игре, в которой «Арсенал» практически ни в чем не уступил.

И даже более того – будь чуть пофартовее Джорджевич в эпизоде, когда головой наносил в первом тайме удар по воротам, Тула могла даже повести в счете. Но мяч тогда пролетел с внешней стороны штанги.

Стихия, конечно, внесла свои коррективы. Мяч в какие-то моменты слишком быстро скользил, в какие-то, наоборот, застревал в луже. Даже очень хорошего качества тульское поле не справлялось с таким обилием летевшего с неба снега. Все-таки это был декабрь. Но если вспомнить аналогичный прошлогодний домашний матч, так природа и вовсе была милосердна. Год назад примерно в это время «Арсенал» и «Анжи» играли в минус пять, снег и метель. Теперь же картинка хотя бы радовала видом изумрудного поля и мячами обычной расветки, а не оранжевого, предназначенных для снега. Ну и опять же год назад при всей любви к «Арсеналу» на трибуны в Туле осмелились прийти неполных пять тысяч зрителей, сейчас же обе команды гнала вперед аудитория в 15 000 болельщиков.

Во втором тайме «Спартак» наконец забил. Даже не «Спартак», а мяч неловко отлетел в ворота от головы тульского защитника Сунзу. Этот гол не был засчитан из-за офсайда. Имел хорошие возможности отличиться Луиз Адриану. Но опять же бразильская техника на болотистом поле была не так эффективна, да и оборона хозяев играла надежно.

Поэтому на поле была борьба, борьба, борьба… Никто не хотел уступать.

«Арсенал» тоже старался не отсиживаться в обороне, но и у тульской команды были те же проблемы – плотно играли в защите соперники, а мяч на скользком плохо слушался. Однако на свои моменты «Арсенал» тоже наработал. Могли отличиться Джорджевич, Комбаров.

Чем ближе был финальный свисток, тем больше становилось очевидно, что игра катится к нулевой ничьей. Для «Арсенала» и его болельщиков она была бы чудесным новогодним подарком в этом богатом на события длинном календарном году, который чего только не уместил в себя. И тут «Спартак» вспомнил о том, что он «Спартак».

Жаль, что в итоге так вышло. Но и жаль расставаться с этим «Арсеналом» до весны. Как бы то ни было, за последние месяцы тульская команда влюбила в себя не только зрителей своего города, но и нашла новых поклонников за его пределами. Не зря же вдруг в конце года пошли разговоры об интересе к Божовичу из «Краснодара». Независимо от того, насколько эти слухи достоверны, в них многие поверили. Просто главный тренер за несколько месяцев работы в Туле в очередной раз всем показал, что он специалист очень высокого уровня, который умеет работать с теми игроками, которые есть.

Летом на замену в нападение был в основном Сикоев, выходил Сикоев. Пусть ничем особенным не запомнился, но с того времени стал одним из лучших бомбардиров молодежного первенства. И, кстати, на этой неделе забил молодежному «Спартаку». Может, в нынешних успехах Сикоева помогают и те тренерские авансы. По условиям контракта не мог играть с «Зенитом» Джорджевич – вместо него забивал Кангва. В какой-то момент сразу большая группа футболистов выбыла из-за травмы, но никто на трибунах этого заметил. «Арсенал» продолжал играть в свой веселый, быстрый футбол.

За эти несколько месяцев он стал настоящей командой, с характером, со своим узнаваемым игровым почерком.

А потому очень жаль, что теперь предстоит ждать его возвращения целую долгую зиму. Хотя до зимних каникул еще осталась целая игра в Екатеринбурге с «Уралом». Вот тогда и подведем итоги.