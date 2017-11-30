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Молодежка «Арсенала» сыграла вничью со «Спартаком»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Молодежка «Арсенала» сыграла вничью со «Спартаком»

Матч закончился со счетом 1:1.

Сегодня, 30 ноября, на Косой Горе прошел матч между молодежными командами «Арсенала» и «Спартака».

Невысокий темп, борьба и минимум даже не опасных, а так называемых полумоментов — таким получился первый тайм. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Реальный шанс открыть счет предоставился тулякам уже после перерыва. На 52-й минуте Максумов оказался на ударной позиции в штрафной, но пробил прямо во вратаря.

На 73-й минуте гости забили мяч в во ворота «Арсенала». Последняя десятиминутка подарила зрителям те эмоции, которых не хватало раньше. Оружейники настойчиво атаковали ворота москвичей и смогли уйти от поражения.

Красно-белые сбили в своей штрафной техничного Максумова, и Сикоев с 11-метровой отметки образцово ударил в «девятку» — 1:1.

«Арсенал» — мол. — «Спартак — мол. Москва — 1:1 (0:0)

Стадион ДЮСШ «Арсенал», 100 зрителей. Судья Алексей Федотов (Новгород).

Голы: Лопатин (73, 0:1), Сикоев (83, с пенальти, 1:1).

«Арсенал»: Ушаков, Борисов, Осипов, Маркин, Ярмолицкий, Артюшкин, Лобзин, Ивакин, Петош, Ар. Максименко (Максумов, 46; Кабахидзе, 90), Сикоев.

«Спартак»: Ал.Максименко, Миронов, Красильниченко, Воропаев, Володкин, Калачевский, Руденко, Орехов (Игнатов, 58), Лопатин (Прошляков, 84), Бакаев (Мазуров, 63), Актисов.

Предупреждения: Калачевский (10), Петош (67).

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:56 +3
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