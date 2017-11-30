В Тульской области лжегазовщики украли у пенсионерки 70 тысяч рублей

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В настоящее время обвиняемые уже отбывают наказание в местах лишения свободы за совершение серии аналогичных преступлений.

Прокурор Дубенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Щёкинского района. Ранее судимые 43-летний мужчина и его 36-летняя подельница обвиняются в краже.

Происшествие случилось под Новый год. 26 декабря 2016 года обвиняемые находились в квартире 88-летней труженицы тыла в селе Воскресенское. Они представились женщине сотрудниками газовой службы. Отвлекая внимание потерпевшей, мужчина увел пенсионерку в комнату, где расположено газовое оборудование, и стал его осматривать. В это время в другой комнате его подельница похитила из шкафа 70 000 рублей. После чего обвиняемые скрылись с места преступления.

Ущерб потерпевшей не возмещен.

Уголовное дело направлено в Одоевский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В настоящее время обвиняемые уже отбывают наказание в местах лишения свободы за совершение серии аналогичных преступлений.