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Тульские гимнастки успешно выступили в Смоленске

Тульские гимнастки успешно выступили в Смоленске

Поздравляем наших девчонок!

В Смоленске с 20 по 25 ноября прошло открытое первенство области по спортивной гимнастике. Тульские спортсменки успешно выступили на соревнованиях:

  • Александра Юдина (МС) заняла 2 место в многоборье, 3 место на прыжке, брусьях и бревне
  • Полина Кожурова (КМС) — 3 место в многоборье, 1 место на брусьях
  • Анна Туреева (КМС) — 3 место в опорном прыжке
  • Кристина Ларькина (3р) — 3 место в многоборье.



Тренируют девчонок Зинаида Роля и Ольга Петрук.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:43 +2
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