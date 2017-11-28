Тульские гимнастки успешно выступили в Смоленске
Поздравляем наших девчонок!
В Смоленске с 20 по 25 ноября прошло открытое первенство области по спортивной гимнастике. Тульские спортсменки успешно выступили на соревнованиях:
- Александра Юдина (МС) заняла 2 место в многоборье, 3 место на прыжке, брусьях и бревне
- Полина Кожурова (КМС) — 3 место в многоборье, 1 место на брусьях
- Анна Туреева (КМС) — 3 место в опорном прыжке
- Кристина Ларькина (3р) — 3 место в многоборье.
Тренируют девчонок Зинаида Роля и Ольга Петрук.
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