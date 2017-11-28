2 декабря в Туле трамвай №14 изменит маршрут
Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
2 декабря с 10.00 до 16.00 сотрудники главного управления администрации Тулы по Советскому территориальному округу будут удалять аварийные деревья по ул. Ф. Энгельса на участке от ул. Первомайской до ул. Агеева.
В связи с этим трамвай № 14 (пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика) изменит маршрут движения:
- пр-т Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - ул. Коминтерна - Павшинский путепровод - ул. Воздухофлотская - ул. Тихмянова - Одоевское шоссе.
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