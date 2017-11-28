В тульской больнице пройдет День открытых дверей для детей из многодетных семей
Также к врачам без записи смогут попасть дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
1 декабря с 10.00 до 14.00 на базе детского консультационно-диагностического центра ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (ул. Бондаренко, 39) пройдет День открытых дверей для детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания.
Прием будут вести следующие специалисты:
- хирург
- офтальмолог
- оториноларинголог
- кардиолог
- эндокринолог
- нефролог
- педиатр
- психиатр
- невролог
- врач по вакцинопрофилактике
- гастроэнтеролог
- аллерголог
- акушер-гинеколог
При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт) и документ, подтверждающий право на льготы.
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