новости
новости
Регистрация
В тульской больнице пройдет День открытых дверей для детей из многодетных семей

В тульской больнице пройдет День открытых дверей для детей из многодетных семей

Также к врачам без записи смогут попасть дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

1 декабря с 10.00 до 14.00 на базе детского консультационно-диагностического центра ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (ул. Бондаренко, 39) пройдет День открытых дверей для детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания.

Прием будут вести следующие специалисты:

  • хирург
  • офтальмолог
  • оториноларинголог
  • кардиолог
  • эндокринолог
  • нефролог
  • педиатр
  • психиатр
  • невролог
  • врач по вакцинопрофилактике
  • гастроэнтеролог
  • аллерголог
  • акушер-гинеколог

При себе необходимо иметь историю развития ребенка (амбулаторную карту), страховой медицинский полис, СНИЛС (при наличии), свидетельство о рождении (паспорт) и документ, подтверждающий право на льготы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:01 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
день открытых дверейдетибольница

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Полипласт Новомосковск» проводит экологические проекты для школьников
«Полипласт Новомосковск» проводит экологические проекты для школьников
Тульские гимнастки успешно выступили в Смоленске
Тульские гимнастки успешно выступили в Смоленске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.