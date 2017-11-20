Стартовала продажа билетов на матч «Арсенал» – «Спартак»

Фото из архива Myslo.

Ограничение по продаже: в одни руки – не более трех билетов.

В Туле стартовала продажа билетов на матч 19-го тура Премьер-лиги «Арсенал» — «Спартак». Игра состоится в пятницу, 1 декабря, в 19.30.

Время работы касс Центрального стадиона:

20-24 ноября: с 13.00 до 19.00

25-26 ноября: с 12.00 до 18.00

27-30 ноября: с 13.00 до 19.00

1 декабря: с 9.00 до 20.30

Онлайн-продажи на этот матч открываться не будут!

Отметим, что есть ограничение по продаже: в одни руки — не более трех билетов.

Вход активных болельщиков («Сектор север») на фанатские секторы (1−3-й секторы северной трибуны) осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести билеты на этот сектор можно через фан-клуб (8-905-118-09-09, сотрудник ПФК «Арсенал» по работе с болельщиками Михаил Максимов).

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор №8) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Вход на семейный сектор (северная трибуна, сектор №7) осуществляется по билетам для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей.

Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, 8 (4872)57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Поддержим «Арсенал» в матче с чемпионом России!