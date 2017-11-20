Алексей Дюмин: «Для нас все инвесторы родные»

На встрече с индийским послом и делегацией бизнес-сообщества из Индии губернатор Тульской области обещал инвесторам личную поддержку.

20 ноября 2017 года в Тулу приехала большая делегация представителей индийских компаний, а также сотрудники военной сферы. Делегацию возглавляет Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Саран Панкадж. За последние несколько десятилетий это первый визит индийского посла в регион.

Программа визита насыщенная – запланированы переговоры с десятью тульскими компаниями, лекция для студентов ведущего вуза региона и, конечно, встреча с руководством области.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял посла и делегацию в Корпорации развития Тульской области. Он напомнил о своей встрече с индийским премьер-министром в июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме.

– Для меня было большой честью презентовать премьер-министру Индии Нарендру Моди возможности нашего региона, – сказал Алексей Дюмин. – По итогам 2016 года товарооборот между Индией и Тульской областью составил более 200 млн долларов. Это на 48% больше, чем в предыдущем периоде. В июле этого года в Тульскую область приезжал доктор Бэнди Редди, основатель компании HeteroLabsLTD, мы обсуждали возможности запуска в Тульской области фармакологического производства.

По словам губернатора, область заинтересована в наращивании сотрудничества с индийскими компаниями по всем направлениям. И нам есть что предложить, так как регион – лидер по многим показателям. Например, по привлечению инвестиций – ежегодно более 100 млрд руб. Растет индекс промышленного производства. И по прогнозам, экономика региона продолжит расти в среднем на 5% в год. По отзывам иностранных компаний – а на территории региона работают около 200 компаний с иностранным участием – Тульская область вошла в топ-15 регионов, где выгодно и комфортно вести бизнес.

– Мы не делаем никакой разницы для российского или иностранного инвестора, все инвесторы для нас родные, – подчеркнул Алексей Дюмин. – Мы готовы предложить нашим индийским партнерам абсолютно открытый, честный и прозрачный диалог с региональной властью.

Индийский инвестор, который придет в наш регион, может рассчитывать на мою личную поддержку и контроль за графиком выполнения всех этапов реализации инвестпроекта как со стороны региона, так и со стороны государства.

По словам индийского посла, экономика его страны сейчас интенсивно развивается. И этому развитию должны соответствовать новые отношения между Россией и Индией – крепкие и сильные. А строить и развивать эти новые отношения предстоит регионам России и штатам Индии.

– Наш визит – продолжение тех договоренностей, которые были достигнуты на Петербургском международном экономическом форуме. Наш премьер-министр до сих пор под впечатлением от вашей встречи, – отметил посол Индии Саран Панкадж.

По словам посла, традиционно и уже давно Индия и Россия сотрудничают в области производства вооружений, в том числе с несколькими тульскими предприятиями. Это взаимодействие оценивается в несколько сотен миллионов долларов. Правда, раньше схема сотрудничества выглядела так: Россия продавала, а Индия покупала. Сейчас обсуждается новая схема – развитие совместных производств, обмен технологиями с акцентом на снижение себестоимости продукции и рост экспорта продукции в третьи страны.

Посол Индии выступил с несколькими интересными предложениями. Например, в ближайшие месяцы в России пройдет несколько индийских форумов и выставок. Посол пригласил тульские компании участвовать в них, потому что это прекрасная возможность напрямую пообщаться с индийскими партнерами, настоящими и будущими.

В следующем году будет отмечаться 70-летие установления дипотношений между Индией и Россией. Посол предложил провести Дни Индии в Тульской области. Алексей Дюмин назвал это предложение очень интересным и дал поручение правительству проработать этот вопрос.

Еще одно интересное предложение, по мнению посла, – образовательный проект, запущенный индийским правительством. Суть его в том, что тульские студенты и молодые ученые могут отправиться на стажировку и обучение в Индию, причем перелет, проживание и оплату курса берет на себя индийская сторона. Направления образования различны, в том числе изучение английского языка, информационные технологии, менеджмент и финансовый учет.

Алексей Дюмин поблагодарил за такие возможности и отметил, что у нас в регионе тоже есть образовательные программы. И пригласил индийских студентов получать образование в тульских вузах.

В заключение встречи посол пригласил губернатора Тульской области и его команду приехать в Индию с визитом.