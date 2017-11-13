Билеты на матч «Арсенала» с «Рубином» теперь можно купить онлайн

Билеты на матч 17-го тура Чемпионата России «Арсенал» – «Рубин» (Казань) можно купить онлайн. По информации пресс-службы канониров, запущен сервис онлайн-продажи билетов на домашние матчи «Арсенала» в сезоне-2017/18.

Воспользоваться новой услугой туляки смогут перед встречей с казанским «Рубином», которая состоится 18 ноября. Приобрести электронный билет можно здесь. Он будет служить пропуском на матч. При желании болельщики могут обменять распечатанные электронные билеты на обычные в кассе № 4 Центрального стадиона «Арсенал».

Сервис онлайн-продажи работает в тестовом режиме, возможны технические затруднения. Телефоны для справок: 8-906-623-20-63, 57-04-42 – руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

Напомним, накануне стартовала продажа билетов на матчи «Арсенала» с казанским «Рубином» и столичным «Спартаком».