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Миодраг Божович: Игра в Хабаровске получилась тяжелой

Миодраг Божович: Игра в Хабаровске получилась тяжелой

Главный тренер «Арсенала» дал мини-интервью после встречи с «СКА-Хабаровск».

Главный тренер ПФК «Арсенал» Миодраг Божович подвел итоги игры команды на выезде в Хабаровске с местным клубом «СКА»:

- Игра получилось тяжёлой! Мы играли на поле, на котором не привыкли играть! Главное сегодня — это очки. Дорогого стоит победа в Хабаровске. Я очень доволен игрой и результатом! РЕБЯТА — МОЛОДЦЫ!

Про замены и стартовый состав:

- Джорджевич остался в запасе из-за перебора легионеров. Лука — игрок основного состава. Сегодня он вышел на поле и сделал свою работу. Его работа — забивать голы.

О травмах:

- В команде есть травмированные. Сегодня повреждения получили Чаушич и Григалава. Надеемся, что пауза в чемпионате пойдёт нам на пользу. Сейчас у игроков 4 дня отдыха. Травмированные игроки восстановятся к следующему туру!

сегодня, в 13:30 +5
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