Канониры добились победы в Хабаровске: «СКА-Хабаровск» - «Арсенал» 1:2

Фото ПФК "Арсенал"

5 ноября «Арсенал» на выезде в Хабаровске встречался с местным клубом «СКА». Текстовая трансляция матча от Myslo!

90+' ВСЕ! Финальный свисток! «Арсенал» побеждает в этой игре благодаря раннему голу Кангвы и, если так можно выразиться, позднему голу Джорджевича. Поздравляем команду и болельщиков — следующий мачт будет в Туле 18 ноября. Увидимся через пару недель!

90+' Арбитр добавил четыре минуты к основному времени мачта. Много замен было и травм.

90+' Горбатенко получил желтую карточку за задержку игры — мешал Георгию Габулову ввести мяч в игру. Арбитр так опасно достает карточки из кармана, все время кажется, что он красную хочет показать…

87' Ой-ей-ей!!! Габулов сейчас спас «Арсенал» от ничьей — защитники «уснули» и застыли на месте, пришлось нашему голкиперу в прямом смысле взять все в свои руки.

86' МОМЕНТ!!! Горбатенко опасно стреляет под перекладину, Довбня перед собой отбивает!!!

86' ТЕПЕРЬ ДЕРЖАТЬСЯ! Лука дожал-таки Довбню — сумел затолкать мяч в ворота на добивании. Ткачёв сильно пробил в Довбню, а голкипер допускает ошибку, отбивая мяч на Джорджевича. Лука такой подарок принимает — 1:2!

86' ГООООЛ!!! 1:2!!! ДЖОРДЖЕВИЧ!!!

86' Джорджевич сместился в центр и пробил в дальний угол. Довбня угадал намерения нашего нападающего.

85' Довбня на выходе забирает мяч, кувырком перекатываясь через своего же защитника.

82' Последняя замена у «СКА». Виталий Федотов, автор гола в ворота «Арсенала», уходит с поля. Вместо него выходит Георгий Габулов — родной брат нашего голкипера. И сразу очень тепло улыбается по направлению ворот «Арсенала». Все это ужасно мило. Но где результативные атаки «Арсенала»?!

80' Контратака «Арсенала» заканчивается точным ударом Ткачева — увы, снова в руки голкиперу армейцев.

79' Сунзу и Маркович затоптали друг друга в опасной близости от штрафной «Арсенала». Арбитр уверен, что виновен наш защитник. Хорошо еще карточку не дал. К счастью, штрафной у хабаровчан получился неопасным, и «Арсенал» сразу попытался убежать в контратаку.

78' Вторая замена у хабаровчан. Вместе Дедечко на поле появляется Венцислав Христов. Замена, судя по всему, вынужденная — Дедечко, покидая поле, заметно хромает.

77' А вот и Джорджевич в игре! Подача на Луку, тот головой отправляет мяч в ворота «СКА», но Довбня в прыжке ловит его в руки.

76' Берхамов завершал атаку «Арсенала», но отправил мяч слишком высоко.

75' Кангва решил пробить совсем уж с дальней дистанции, ужасно неточно.

74' Замены, замены… Игра вообще остановилась. Первую замену делает Алексей Поддубский: Калинский меняет Карасёва.

72' И последняя замена у «Арсенала». Григалава покидает поле, вместо него игру в ценртре обороны продолжит Александр Денисов.

69' И тут же вторая замена Божовича! Вместо Шевченко на острие атаки «Арсенала» будет играть Лука Джорджевич.

68' А вот и замена. Вместо Чаушича игру продолжит Кантемир Берхамов!

66' Не смог убежать Кангва от Гришко. Подустал уже. Половину поля по флангу пробежал, на подачу уже сил не хватило.

65' Казанков ворвался в штрафную «Арсенала», уже был готов прострелить, однако где-то там себе рукой подыграл.

64' Оба футболиста готовы продолжить игру. Григалава вроде в порядке, а вот с Чаушичем явно все еще что-то не так. Еле бежит, видно, что ему больно. Вероятно, скоро будет замена.

62' Чаушич получает повреждение в столкновении с Пуцко. И что-то еще Григалаву беспокоит — он снял свою мачку Зорро…

61' Казанков пробил штрафной — выше ворот.

60' «Привоз» Горбатенко. Игорь ошибается в средней зоне, но Александров страхует после прострела Марковича.

59' Желтая карточка Исмаилу Эдиеву — попал по ногам Игорю Шевченко.

57' Федотов разошелся не на шутку! Упустил Кирилл Комбаров своего визави, но, к счастью, успел вовремя заблокировать удар.

56' Прошло объявление по стадиону: на матче присутствует порядка 4150 болельщиков. Среди них и фанаты «Арсенала»!

55' Чаушич! Опередил оппонентов прямо у ворот Довбни, но не сумел пробить… А момент был практически 100%-ным!

55' Ответ СКА! И вновь неугомонный Федотов! Бьёт Виталий с острого угла точно в руки Габулову!

54' Не получается быстрая атака у оружейников. Кангва имел возможность повторить свой спурт из первого тайма, но… Потеря.

52' Выстрел Чаушича заблокирован, а на подборе Шевченко закручивает мяч в дальний угол. Не попадает!

49' Неплохая позиционная атака канониров заканчивается крайне неудачным выстрелом Ткачёва. Мяч улетает куда-то на берега Амура.

48' Шевченко получает по ногам от Гришко в центре поля, остановка игры.

48' Острое начало получилось, обменялись соперники «уколами». Мы даже не уточнили, что в перерыве обошлось без замен. Значит, все шесть замен ждут нас по ходу второй 45-минутки.

47' Отвечают туляки скидкой Ткачёва на Чаушича. Но нашему полузащитнику пробить по воротам Довбни не позволили!

46' Ого, «СКА» после перерыва тоже заряженный вышел! На первой же минуте Федотов едва не забил второй гол в ворота «Арсенала» — чудо нас спасло. Чуть выше створа пробил Виталий.

46' Пришлось дважды разыгрывать мяч в центре поля — в первый раз Кангва убежал раньше времени. Готовы сражаться!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Гостевая трибуна на стадионе в Хабаровске. Гордимся!!!

Перерыв. Блиц-интервью с игроками команд:

Алекс Боурчану, полузащитник тульского «Арсенала»:

- Ничего страшного не случилось, мы провели хороший тайм. Гол у Хабаровска получился, можно сказать, из ничего.

Виталий Федотов, полузащитник «СКА-Хабаровск»:

- Каково забивать своей команде? Ну это футбол, раньше играл в Туле, сейчас в «СКА»… Рад, что забил — 1:1. Впереди второй тайм, и нам нужно обязательно выигрывать. Я бы не сказал, что мы не были сразу настроены на игру, просто что-то сначала не пошло. Может, перенастрой был. Потом, ближе к концу тайма, раскочегарились. Надеюсь, что победа будет за нами.

Перерыв. Со счетом 1:1 на табло уходим на 15-минутный отдых. Быстрый гол Кангвы грел наши сердца почти полчаса. А потом, расслабившись, наши защитники позволили «СКА» забить — гол на свой счет записал бывший игрок нашего клуба Виталий Федотов. Самое интересное впереди!

45+' Судья позволил Габулова сделать подачу от ворот, и сразу дал свисток об окончании первого тайма. Перерыв!

45+' Одна минута добавлена к основному времени тайма.

45' Габулов на газоне. Играл на выходе и получил неприятный удар в грудь от кого-то из защитников «СКА». Медики на поле.

43' Еще один навал на ворота Довбни — но защита «СКА» больше не позволяет себе таких ошибок, как на 5-й минуте матча. Хорошая серия стеночек заканчивается ударом Горбатенко с носка. Блокирует удар защитник!

42' А вот и вторая желтсая — на этот раз у «Арсенала». Григалава придержал рукой Казанкова.

39' Первая желтая карточка в сегодняшнем матче — Дедечко сбил Чаушича в перспективной атаке «Арсенала». Судья не сразу показал карточку, а дал сперва красно-желтым (или сегодня уместнее сказать желто-красным?..) завершить атаку. Увы, Кангва остался совсем один на своем фланге, и быстрого развития собыий не получилось. Потом наши еще немного повозили мяч перед штрафной соперника, и все.

37' Угловой у ворот Довбни, и прекрасный удар Сергея Ткачева! Жаль только, что чуть в сторону от ворот. «Арсенал» готов продолжать борьбу!

33' Хорошо знакомый болельщикам тульского «Арсенала» Виталий Федотов, воспользовавшись ошибкой нашей защиты, забивает гол в ворота Габулова. Не стал украинский легионер праздновать забитый мяч — проявил уважение к бывшему клубу.

33' Гол! «СКА-Хабаровск» сравнивает счет: 1:1.

32' …сам Шевченко и исправился. Первым Игорь успевает сыграть на подаче соперника!

31' Необязательный фол Игоря Шевченко на Эдиеве. Капитан хозяев на газоне. Штрафной. Неприятным он может получиться…

28' В верховой борьбе Сунзу получает неприятный удар локтем от Марковича.

28' И ещё одна ошибка Эванса. Зазевался он с мячом, а потом выполнил неточную передачу на Горбатенко.

27' Кангва упускает мяч за боковую линию.

25' Хорошая комбинация прошла у канониров по правому флангу. Комбаров и Ткачёв классно мяч разыграли, но вот Чаушич головой пробил не так сильно, как хотелось бы… А следом удар Шевченко, но мяч летит мимо!

23' Горбатенко решил пробить издалека — метров так с 30-ти. Очень хороший удар получился, но Довбня на месте и в красивом прыжке уверенно забрал мяч. По высокой дуге летел мяч под левую штангу.

18' Комбаров с углового выполнил навес на голову Григалаве. Мяч рядом со штангой пролетает после удара Гии!

18' Неприятный инцидент у ворот Довбни — неприятный для Наваловского. Комбаров буквально забил его двумя ударами — сначала в лицо, а потом куда-то в бок. С близкого расстояния в легкий морозец — бррр. Но зато Комбаров для нас корнер заработал — первый в игре.

15' А следующая передача Гии уже прилетает в ноги соперника. Но Сунзу хорош на подстраховке, а Александров на перехвате. Внимательнее!

14' Кангва на какие-то сантиметры угодил в офсайд после навесной передачи Григалавы.

13' Наш голкипер в уверенном стиле накрывает мяч, летящий точно в угол после дальнего удара Казанкова. Браво, Владимир!

11' «Оружейная столица, хей, хей!» — разносится по хабаровскому стадиону. Народу сегодня немного на трибунах, так что хорошо слышно даже переговоры футболистов между собой.

10' Сунзу падает на газон после жесткого толчка в спину от Марковича.

9' Неплохую атаку показывают хабаровчане. Но, к счастью, пробивают не в створ. Всё началось с заблокированного выстрела Горбатенко (бил по воротам после передачи с левого фланга, накрыли защитники). А закончилось неудачным в свою очередь выстрелом Марковича.

5' «СКА-Хабаровк» — «Арсенал»: 0:1. Автор гола — Эванс Кангва! Горбатенко почти из центрального круга отдал хороший пас на нашего форварда, а тот, резко ускорившись, оторвался от всех защитников, вышел один на один с Довбней и пробил. Есть контакт!

5' ГОЛ!!! «Арсенал» выходит вперед!!!

4' После неудачного паса на Горбатенко хабаровцы едва не прорвались в атаку по левому флангу. Но сам Игорь сумел исправить ситуацию ценой фола.

3' Первый фол в игре. Григалава оказался на газоне.

1' Канониры разыграли мяч в центральном круге.

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!

0' Удивительно, но с трибун хабаровского стадиона отчетливо слышится «Тула, Тула!». Наши на выезде!!!

0' Команды появились на поле! Скоро начинаем.

0' Короткие комментарии тренеров о предстоящей игре:

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тренер «СКА-Хабаровск»:

- Волнение от выступления команды в Премьер-лиге уже спало, никакого мандража у футболистов нет. Футбол — не игра прогнозов, но команда настраивается на победу. Изменения в составе есть, но на план игры это точно не скажется.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер тульского «Арсенала»:

- Готовились к игре в привычном режиме. Эта игра важна для обеих команд. На своём поле хабаровчане проиграли только «Зениту» — это о многом говорит. Мы хотим в этом году добиться большего. Поэтому прилетели за победой. Не знаю, почему так много говорят о тяжелом перелёте. Я лично в Хабаровске уже четвёртый раз, всё нормально.

0' Стартовые составы и скамейки запасных:

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Казанков, Савичев, Наваловский, Дедечко, Федотов, Карасев, Маркович.

Запасные: Криворучко, Черевко, Габулов, Тишкин, Барбаро, Калинский, Корян, Христов.

Главный тренер — Алексей Поддубский.

«АРСЕНАЛ»: Габулов, Комбаров, Григалава, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Александров, Чаушич, Шевченко, Кангва.

Запасные: Левашов, Березин, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Джорджевич, Берхамов, Расич, Сикоев.

Главный тренер — Миодраг Божович.

0' Оперативный фоторепортаж от пресс-службы ПФК «Арсенал» перед игрой. Все такие сонные… Эй, надо взбодриться!

0' Сегодня впервые в сезоне «Арсенал» играет в новой форме — в желтой! Смотрите, какая красивая. А «СКА-Хабаровк» — в красно-синих цветах:

0' В последнее время «Арсенал» отлично смотрится в матчах против хабаровского клуба — четыре победы в пяти матчах. Ждем победы и сегодня!

0' О том, как «Арсенал» добирался на самый дальний выезд сезона, — в видео от пресс-службы клуба:

0' Доброе утро, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Сегодня день у нас начинается с футбола — в Хабаровске в 11.00 по московскому времени начнется матч «СКА-Хабаровск» — «Арсенал». Ждем драйва и хорошего настроения от любимой команды!

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