Аналитика: «Арсенал» идет по дороге «Зенита»

Фото пресс-службы "Арсенала".

«Все будет нормально»

О том, что такое Хабаровск, прекрасно дала понять телевизионная картинка финальных кадров стадиона. Город угадывался где-то в темноте романтическим сиянием электрических огней. При том, что у нас, учитывая воскресный день, в каком-то смысле было еще утро.

Проблема смены часовых поясов, безусловно, есть, но ведь изменить что-то нереально, с ней надо смириться, и искать свои способы борьбы с географией. А о том, что эта проблема имеет место быть, свидетельствуют хотя бы результаты местного СКА. Команда вроде бы идет на последнем месте, но при этом выиграть в Хабаровске сумел только питерский «Зенит», да и то когда-то совсем давно, еще летом, в первом туре чемпионата.

А вот Божович отнесся к дальнему перелету вполне спокойно, заявив перед игрой, что ему вообще непонятно, почему там много разговоров об этом. Добавив: я здесь уже четвертый раз. Перелет длинный, выезд непростой, но все будет нормально.

При всем оптимизме состав опять пришлось перекраивать.

Так и не смог выйти на поле Альварес, получивший травму в игре с ЦСКА. Не было даже в запасе и Беляева, которого уже некоторые специалисты предлагают попробовать в сборной России. Получив две серьезных пробоины еще до боя, Божович нашел варианты, как сохранить игру, лишившись двух главных действующих лиц в защите.

В результате не нашлось места в старте для лучшего бомбардира команды Джорджевича. Из-за лимита на легионеров балканский бомбардир началом матча наслаждался со скамейки запасных. Зато вернулся на поле болгарин Александров, который перед вылетом в национальную сборную получил возможность немного набрать игровой практики. Как показал итоговый результат, выбранный план оказался самым правильным. Не было бы счастья, да несчастье помогло.

«Арсенал» пропустил по-арсенальски

«Арсенал», наверное, тоже имел некие проблемы, связанные с длительным перелетом и разницей во времени. Но по телевизионной картинке они совсем не бросались в глаза. Тут еще и фортуна оказалась на нашей стороне. Быстрый гол, забитый уже на пятой минуте Кангвой, позволил перевести дух, сосредоточиться на контроле мяча и попытках сбить темп игры. Собственно, практически весь первый тайм прошел примерно так, как было выгодно тулякам. Гости практически не допускали опасных моментов у своих ворот, и без лишнего напряжения сил, спокойно удержали свое преимущество до перерыва.

Не хватило для этого самой малости. «Арсенал» пропустил в абсолютно арсенальском стиле. Именно такие мячи, подкараулив момент для того, чтобы замкнуть прострельную передачу партнера, Виталий Федотов когда-то забивал, играя за Тулу в ФНЛ. Но теперь он был уже игроком СКА. Вообще бывший арсеналец неплохо смотрелся в составе хабаровской команды, и даже имел возможность вывести свою команду вперед. Забавно, что Федотов до этого дня был единственным из арсенальцев, кому удавалось забивать за Тулу в Хабаровске.

Это, конечно, большой привет Сергею Александровичу Павлову. Не примеривая класс Федотова на нынешний «Арсенал», все-таки, как кажется, «Арсеналу» прошлогоднему, начинавшему сезон в премьер-лиге, такой футболист уж точно бы пригодился. Однако тогда в Туле предпочли с ним расстаться и призвать под свои знамена игроков, скажем так, некоторые из которых были сравнимы по классу с украинским легионером.

Впрочем, это дело прошлое. А в настоящем Федотов играл против «Арсенала», и в перерыве в интервью телеканалу «Наш футболу еще и объявил, что его команда во втором тайме будет бороться только за победу, которая «нужна как воздух».

Армейцы после перерыва и правда несколько активизировались, но не более. А гости ответили на это ключевыми перестановками. В середине второго тайма вместо захромавшего Чаушича после долгого перерыва появился Кантемир Берхамов, и уже через минуту освободившуюся вакансию легионера занял Джорджевич, сменивший Шевченко. На последний двадцать минут встречи Божович выставил атакующий состав, и это сразу же дало о себе знать. Сил на концовку не хватило у никуда не летавшего СКА, а вовсе не у «Арсенала». И это оправданно. Атака всегда требует меньших затрат, чем попытки не дать забить сопернику. А гости усилили именно атаку.

Армейцы не сумели подстроиться под выход Джорджевича, и в обороне у них стало жарко.

Черногорский форвард то и дело оказывался на острие атаки, и совсем чуть-чуть ему не хватало до забитого мяча. Но процесс уже пошел. И решающий штрих в него вписал Сергей Ткачев.

Все-таки вратарь Довбня — его клиент. В матче первого круга Сергей забил ему коварным ударом с дальней позиции, и в Хабаровске очень хотел повторить свой тульский успех. Ткачев сделал несколько попыток ударить по воротам Довбни с дальних позиций, но мяч летел мимо. И вот, наконец, случился эпизод в концовке встречи, когда защитники СКА потеряли Ткачева в своей штрафной, тот успел подработать мяч под удобную левую ногу и от души приложиться по воротам. Довбня мяч отбил, а в руках удержать не смог. И тут как тут на подборе оказался Джорджевич.

Вслед за «Зенитом» «Арсенал» стал второй командой чемпионата, которая смогла победить в городе с пятитысячной купюры. Кстати говоря, на этой банкноте изображен памятник Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому, который прославился, в частности, как основатель Хабаровска. Но кроме того был тульским военным и гражданским губернатором, и именно из нашего города получил назначение в Восточную Сибирь. Так что у Тулы и Хабаровска свои исторические связи, а теперь еще и футбольные счеты. Поражение 1:2 оставило местный СКА на твердом последнем месте, а «Арсенал» взлетел на умопомрачительную в истории клуба высоту — шестое место, обойдя на целый световой день московский «Спартак». И только вечерняя победа красно-белых в игре с «Уфой» опустила туляков на седьмую, тоже рекордную, строчку.

Везет сильнейшим

После игры Алексей Поддубский, главный тренер СКА, сетовал на то, что команда не забила свои мячи, а футбольный закон никто не отменял: «не забиваешь ты — забивают тебе».

Однако, если покопаться в памяти, особых моментов, кроме удара Федотова, который успел накрыть Комбаров, не припомнить. Против аутсайдера «Арсенал» играл так же собранно и концентрированно, как и против «Зенита» или ЦСКА.

И это один из главных итогов матча — с начала чемпионата команда научилась действовать от себя, твердо придерживаясь выбранного на игру плана, не деля соперников на основных и второстепенных.

Иногда, как с «Тосно» или «Анжи», он дает сбой. Но чаще, как сейчас в Хабаровске, приносит успех.

Конечно, никаким планом не предусмотреть, что команда забьет на пятой минуте и за пять минут до конца. Но построить игру так, чтобы играть в Хабаровске с позиции силы, а значит искать счастье в атаке, невзирая на пресловутую разницу во времени, — это дорогого стоит. Как говорил наш замечательный тренер Владимир Федотов, когда работал в Туле: устают не ноги, а голова. Возможно, своей уверенностью в конечном исходе главный тренер снял с футболистов часть усталости после длительного перелета, и это тоже способствовало успеху.

Хотя сам Божович после игры заметил, что его команде просто повезло в концовке. Ну и пусть так. Везет-то сильнейшим, и мы это знаем.

цифры

«СКА-Хабаровск» — «Арсенал» — 1:2 (1:1).

5 ноября. Хабаровск. Стадион имени Ленина.

Судья — Евгений Турбин (Дмитров).

Голы: Кангва (5) — 0:1, Федотов (33) — 1:1, Джорджевич (86) — 1:2.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Гришко, Пуцко, Эдиев, Наваловский, Дедечко (Христов, 77), Карасев (Калинский, 74), Федотов (Г.Габулов, 82), Савичев, Казанков, Маркович.

«Арсенал»: В. Габулов, Комбаров, Григалава (Денисов, 72), Сунзу, Александров, Боурчану, Ткачев, Горбатенко, Чаушич (Берхамов, 68), Шевченко (Джорджевич, 69), Кангва.

Предупреждения: Дедечко, Эдиев — Григалава, Горбатенко.