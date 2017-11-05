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Тульские сотрудники ППС организовали «Экскурсию в полицию» для школьников

Тульские сотрудники ППС организовали «Экскурсию в полицию» для школьников

Подростки познакомились с особенностями работы полицейских и побывали в музее батальона.

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Туле познакомили школьников города со своей работой.

Визит в расположение батальона прошёл в формате экскурсии, во время которой подростки узнали об особенностях служебной деятельности подразделения и его основными задачами, образцами специальных средств и огнестрельного оружия, побывали в музее батальона. 

В патрульно-постовой службе УМВД России по Туле уверены, что после подобной «Экскурсии в полицию» у воспитанников школы появится желание связать свою дальнейшую жизнь со службой в органах внутренних дел.

 

сегодня, в 22:00 +1
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