Тульские сотрудники ППС организовали «Экскурсию в полицию» для школьников

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Туле познакомили школьников города со своей работой.

Визит в расположение батальона прошёл в формате экскурсии, во время которой подростки узнали об особенностях служебной деятельности подразделения и его основными задачами, образцами специальных средств и огнестрельного оружия, побывали в музее батальона.

В патрульно-постовой службе УМВД России по Туле уверены, что после подобной «Экскурсии в полицию» у воспитанников школы появится желание связать свою дальнейшую жизнь со службой в органах внутренних дел.