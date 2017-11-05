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Ночь искусств в Туле: тени революции 1917 и традиции мастеров
Фото Александра Каналина

Ночь искусств в Туле: тени революции 1917 и традиции мастеров

Вместе с туляками Myslo отправился на вечернюю экскурсию в Тульский кремль и музей самоваров.

4 ноября в России в пятый раз прошла «Ночь искусств». Акция создала единое арт-пространство по всей стране: галереи, музеи, выставочные залы, кинотеатры, библиотеки, театры и концертные залы подготовили по случаю специальные программы, квесты и экскурсии. В этом году «Ночь искусств» прошла под девизом «Время создавать!» и была приурочена ко Дню народного единства, Году экологии и 100-летию октябрьской революции.

В Тульской области жителей и гостей региона ждала насыщенная программа: от лекций и интерактивных занятий до спектаклей и квестов.

В Тульском кремле экскурсоводы раскрыли тайны древнего сердца города во время экскурсии «Кремль в сумраке». Надо отметить, что в темноте стены и башни кремля действительно выглядит эпично.

А тот факт, что кирпичи, из которых построена древняя крепость, изготавливали исключительно женщины, прибавил гордости за представительниц прекрасной половины человечества. Обойдя кремль по периметру, вместе с экскурсоводом мы отправились в выставочный комплекс, где в специально оборудованной комнате детально рассмотрели макет, воссоздающий образ южного форпоста столицы в середине XVII века.

Светлана Михайлова:

Светлана Михайлина

- Мы периодически бываем в музеях, а вот посетить кремль никак не удавалось. Мы давно уже хотели с семьей побывать здесь вечером: здесь очень красиво, а еще очень интересно рассказывают. Еще хотелось бы успеть сегодня в художественный и краеведческий музеи, а еще обязательно музей оружия. Акция замечательная! Хотелось бы побольше таких мероприятий.

 

Ольга Кузнецова и Александр Дражулис

- Мы хоть и живем в Туле, но бываем здесь нечасто, в другие города ездишь, а свой не очень знаешь. Когда мы увидели, что в кремле будет проходить вечерняя экскурсия, мы сразу решили, что пойдем. Экскурсия действительно очень интересная. Какие-то факты в школе изучали, что-то где-то слышали и читали, а оказывается, здесь еще столько всего интересного! Интересно знать, откуда ты, где твои корни. У нас по программе сегодня еще музей оружия. Мы сами оружейники, поэтому было бы интересно посмотреть. А еще узнать тайны закулисья в Городском концертном зале. Мы даже не ожидали, что будет столько всего, и сначала немного растерялись, везде хочется успеть. Вообще, ночь искусств — это очень здорово! Почаще были бы такие акции!

В музее самоваров все желающие сумели создать собственный пряник, узнали о традициях тульского чаепития, искали сокровища внутри большого самогрея.

Оказывается, что в конце XIX века чаепитие было основной составляющей сватовства. Девушка, мечтавшая выйти замуж, во время смотрин несколько раз обходила гостей и меняла угощения, так показывая навыки настоящей хозяйки. Этот ритуал на один вечер сотрудники музея воссоздали из архивных документов и пресс того времени.

О роли Тулы в становлении советского государства любители истории узнали на экскурсии-квесте «Революция. 1917 — 2017».

Ольга Зенина с семьей

- Мы решили пойти на ночь искусств всей семьей. Мы уже побывали на экскурсии про революцию. Это необыкновенно! Столько нового узнали! Это был квест по центру города, очень нестандартный подход к революции, - рассказывает Ольга Зенина. - Мы узнали про тульские улицы, которые были переименованы после октября 1917 в честь революционеров: Сойфер, Кауль, Каминский… Советская власть, оказывается, была провозглашена в здании ТЮЗа. А финальное задание — это что-то! В 1962 году было отправлено послание инопланетянам. Нужно было отгадать, какие слова в нем были и расставить их в правильном порядке. Мы очень удивились, когда узнали правильный ответ — Мир, Ленин, СССР. Сейчас мы пойдем на поиски сокровищ в музей самоваров, потом — в музей Крылова и музей оружия. Акция очень интересна! Хотелось бы, чтобы она была бы почаще. Например, на новогодних каникулах.

До поздней ночи в музеях и на концертных площадках у туляков и гостей города была возможность попробовать себя в амплуа актеров, художников, военных и мастеровых.

 
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 21:21 +4
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