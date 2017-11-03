В Новомосковске пройдет «Бойцовский забег»

5 ноября впервые в Тульской области, в Новомосковске, состоится яркое массовое спортивное событие — «Бойцовский забег». На старт приглашаются участники, которые занимаются любым видом единоборств или другими видами спорта. Также принять участие в мероприятии смогут все желающие.

Возраст и уровень подготовки неважны. Главное — настрой, желание и единение бойцовского духа.

В программе детские (1 км или 3 км) и взрослые (5 км или 10 км) забеги.

На финише каждого ждет уникальная медаль, тульский пряник, каша, горячий чай. Победителям подарят кубки и дипломы.

– На «Бойцовский забег» уже зарегистрировались 263 участника в возрасте от 5 до 50 лет из Тулы, Алексина, Киреевска, Донского, Кимовска, Сокольников, Орла, Тамбова, Липецка, Москвы. Этот забег мы посвящаем двум событиям: Дню народного единства и Дню матери, — говорят организаторы.

Забег начнется в 10.00 на стадионе училища Олимпийского резерва (ул. Пашанина, 39). Регистрация по телефону 8 (953)441-16-14.