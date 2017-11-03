Тульские полицейские стали донорами

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В канун Дня сотрудника органов внутренних дел РФ полицейские Тульской области участвуют в донорских мероприятиях. Посильную лепту в пополнение банка крови внесли стражи порядка из Госавтоинспекции, Центра профессиональной подготовки, других служб и подразделений полиции.

Всего на городскую станцию переливания крови пришло около ста стражей порядка. Традиционно пример личному составу подает начальник УМВД Сергей Галкин.

– Сотрудники УМВД России по Тульской области всегда активно принимают участие в мероприятиях по сдаче крови, так как стремятся помогать гражданам любыми доступными способами, – отметил Сергей Галкин.