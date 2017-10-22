Туляки: в Ваныкинскую больницу доставили ребёнка без сознания и без документов

Фото: vk.com/podslushanotula

Пост с призывом о помощи облетел тульские интернет-паблики в считанные часы. Однако информация оказалась фейком.

В тульских интернет-сообществах поднялась паника – пользователи разместили сообщения с просьбой помочь найти родственников мальчика, которого якобы доставили в Ваныкинскую больницу.

Все сообщения были одинаковы – мальчик в возрасте 11-13 лет якобы поступил в приёмный покой без сознания. Документов, удостоверяющих личность, при ребёнке не оказалось.

Корреспонденты MySLO проверили информацию – сообщение оказалось фейком. Более того, аналогичные посты были размещены в группах других городов – например, подмосковного Одинцово.

В приёмном покое больницы имени Ваныкина сообщили, что за последнее время похожих по приметам детей в медицинское учреждение не доставляли.