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Где в Туле не будет света 23 октября

Где в Туле не будет света 23 октября

Сотрудники «Тулгорэлектросетей» сообщают о плановых работах.

Ремонт и профилактика пройдут с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Бундурина, 36-а, 34, 36,
  • ул. Гоголевская, 69-в, 69, 69-б, 71, 81,
  • ул. С. Перовской, 24,
  • п. Косая Гора: ул. Дронова, 6-18,
  • пер. Стандартный, 1-8,
  • ул. Кауля, 78, 47 к. 4, к. 1; 45 к. 1, к. 2; 49 к. 1; 51 к. 1, к. 2;  82, 49-а, 76-102 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 89, 61,
  • ул. Лозинского, 2-28 (чётн.), 1-35 (нечётн.),
  • ул. П. Алексеева, 39, 68-76 (чётн.), 55-а-69-а (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 77,
  • 1-й пр-д Металлургов, 4, 5,
  • ул. Металлургов, 69-б, 63-б, 65-а, 63-а,
  • 9-й пр-д, 34, 39-а,
  • 10-й пр-д, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
  • 11-й пр-д, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.),
  • 13-й пр-д, 2-12-а,
  • ул. Карпова, 32, 34, 44,
  • ул. Дрейера, 64,
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 18, 20, 21-б, 27, 28, 30,
  • ул. Жуковского, 5-11,
  • ул. Никитская, 5-11, 15-37,
  • ул. Л. Толстого, 8, 10,
  • ул. Добролюбова, 3-15 (нечётн.),
  • ул. Чернышевского, 3-18,
  • ул. Белинского, 2-14 (чётн.),
  • п. Горелки: пер. Охотный, 1-7,
  • пер. Соснянский, 7-13,
  • ул. Мирная, 1-8-а,
  • п. Михалково: ул. Белоусова, 2-30 (чётн.), 11-27 (нечётн.),
  • ул. Кольцевая, 1, 7, 7-а, 9, 2, 6-а, 32-а, 17, 19, 14-56 (чётн.),
  • пр-т Ленина, 28-а, 28-б,
  • ул. Каминского, 22,
  • п. Бытовки: 1-7-й Бытовские пр-ды.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:40 +3
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