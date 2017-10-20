Жителя Кимовска осудили за нападение на фельдшера
Инцидент произошел 29 сентября 2017 года.
Суд вынес приговор 62-летнему жителю Кимовска. Он обвинялся по ст. 116 УК РФ (побои, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений).
Суд установил, что 29 сентября около 16.00 пьяный мужчина сидел на лавочке у подъезда дома по ул. Толстого, куда в это время по вызову к больной приехали двое фельдшеров скорой помощи.
Мужчина нецензурно высказался.
Фельдшер сделала ему замечание, в ответ на это пьяный ударил женщину-медика головой в переносицу и несколько раз кулаком по спине.
В ходе судебного заседания осужденный полностью раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшей.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на 8 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.