Жителя Кимовска осудили за нападение на фельдшера

Суд вынес приговор 62-летнему жителю Кимовска. Он обвинялся по ст. 116 УК РФ (побои, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений).

Суд установил, что 29 сентября около 16.00 пьяный мужчина сидел на лавочке у подъезда дома по ул. Толстого, куда в это время по вызову к больной приехали двое фельдшеров скорой помощи.

Мужчина нецензурно высказался.

Фельдшер сделала ему замечание, в ответ на это пьяный ударил женщину-медика головой в переносицу и несколько раз кулаком по спине.

В ходе судебного заседания осужденный полностью раскаялся в содеянном и извинился перед потерпевшей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области, приговором суда мужчине назначено наказание в виде ограничения свободы на 8 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.