Тулякам предлагают написать сценарии для социальных роликов ГИБДД

Создать сюжет для короткометражного фильма и стать победителем конкурса может любой желающий.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции напоминают о проведении конкурса на лучший сюжет социального ролика по безопасности дорожного движения.

От кого зависит безопасность на дорогах региона? Что поможет искоренить пьянство за рулем? Как убедить водителей и пешеходов не нарушать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми на дороге? ГИБДД Тульской области предлагает всем тулякам принять участие в создании социальных роликов, которые помогут ответить на эти вопросы. Работы принимаются в следующих номинациях:

«Детский дорожно-транспортный травматизм»,

«Нетрезвый водитель»,

«Роль родителей в воспитании дорожной дисциплины у детей»,

«Скорость убивает»,

«Движение с уважением»

«Встречная полоса – прямиком на небеса»,

«Стань заметнее на дороге»,

«Правила дорожного движения – правила жизни»,

«Ваш взгляд на тему безопасности дорожного движения».

Главное требование к конкурсным работам: материалы должны призывать граждан соблюдать ПДД и формировать модель законопослушного поведения, нести актуальный посыл для населения, инновационный и творческий подход. Конкурсные работы принимаются до 1 ноября.

Работы будут оцениваться конкурсной комиссией. Награждение победителей конкурса состоится 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел. Комиссия определит три лучшие работы в каждой из номинации, авторы которых получат дипломы и призы. Лучшие сюжеты будут экранизированы.

Сценарии принимаются в стандартном текстовом формате, в электронном виде. Высылайте свою работы на адрес: propaganda_tula@mail.ru с пометкой «На конкурс социальной рекламы», на официальную страницу тульского Управления «ВКонтакте», или приносите в отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области (ул. Советская, д. 110, кабинет 41). Телефон для справок: 32-45-39.