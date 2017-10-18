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Тулякам предлагают написать сценарии для социальных роликов ГИБДД

Тулякам предлагают написать сценарии для социальных роликов ГИБДД

Создать сюжет для короткометражного фильма и стать победителем конкурса может любой желающий.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции напоминают о проведении конкурса на лучший сюжет социального ролика по безопасности дорожного движения.

От кого зависит безопасность на дорогах региона? Что поможет искоренить пьянство за рулем? Как убедить водителей и пешеходов не нарушать Правила дорожного движения и быть взаимовежливыми на дороге? ГИБДД Тульской области предлагает всем тулякам принять участие в создании социальных роликов, которые помогут ответить на эти вопросы. Работы принимаются в следующих номинациях:

  • «Детский дорожно-транспортный травматизм»,
  • «Нетрезвый водитель»,
  • «Роль родителей в воспитании дорожной дисциплины у детей»,
  • «Скорость убивает»,
  • «Движение с уважением»
  • «Встречная полоса – прямиком на небеса»,
  • «Стань заметнее на дороге»,
  • «Правила дорожного движения – правила жизни»,
  • «Ваш взгляд на тему безопасности дорожного движения».

Главное требование к конкурсным работам: материалы должны призывать граждан соблюдать  ПДД и формировать модель законопослушного поведения, нести актуальный посыл для населения, инновационный и творческий подход. Конкурсные работы принимаются до 1 ноября.

Работы будут оцениваться конкурсной комиссией. Награждение победителей конкурса состоится 10 ноября, в День сотрудника органов внутренних дел. Комиссия определит три лучшие работы в каждой из номинации, авторы которых получат дипломы и призы. Лучшие сюжеты будут экранизированы.

Сценарии принимаются в стандартном текстовом формате, в электронном виде. Высылайте свою работы на адрес: propaganda_tula@mail.ru с пометкой «На конкурс социальной рекламы», на официальную страницу тульского Управления «ВКонтакте», или приносите в отделение пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области (ул. Советская, д. 110, кабинет 41). Телефон для справок: 32-45-39.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:18 +2
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