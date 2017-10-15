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Роберто Манчини: «Зенит» не заслуживал победы»

Роберто Манчини: «Зенит» не заслуживал победы»

Комментируя первое в сезоне поражение «Зенита» в Санкт-Петербурге, оба тренера произнесли примерно схожий тезис: это футбол. Он хорош своей непредсказуемостью.

Главный тренер команды из Санкт-Петербурга Роберто Манчини отметил также, что его команда не заслуживала победы. У «Зенита» было немало возможностей, чтобы забить, но команда не реализовала ни одного момента. Команда не была готова на сто процентов.

Миодраг Божович отметил, что если хочешь выигрывать у лидера, нужно немного удачи.

- Нормально оборонялись, ждали своего момента. Не могу сказать, что показали яркую игру. У «Зенита» было больше моментов. Но это футбол. «Зенит» до этого не проигрывал, когда-то он должен был проиграть. Мы встречались с «Амкаром», он до этого шел без побед. А нам забил гол и выиграл.

Очень рад за Кангву — он и забил, и хорошо сыграл. Выбрали его, а не Расича, поскольку предполагали, что «Зенит» будет больше владеть мячом. В Питере не видел ни одну команду, которая бы играла здесь первым номером. «Зенит» этого не позволяет.

Для клуба, для города, для болельщиков сегодняшняя победа очень важна. Нас Бог наградил. Для нас важно было взять три очка — в турнирной таблице все очень плотно, и не хотелось опускаться в зону вылета.

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Автор: Сергей Гусев, вчера, в 21:49 +5
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