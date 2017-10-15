Аналитика: «Арсенал» ездил в Санкт-Петербург за победой!

Фото пресс-службы "Арсенала".

На недавней «Прямой линии» с читателями «Слободы» Божович на вопрос, за счет чего можно успешно сыграть с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, ответил лаконично: за счет статистики. А потом пояснил: пока статистика не за нас. В чемпионате «Арсенал» «Зениту» только проигрывал. Когда-то эта серия должна прерваться.

Наиболее оптимальный на сегодня состав «Арсенал» выставить не смог. По условиям договора аренды Джорджевич в игре с «Зенитом» участия не принимал. Однако места в стартовом составе Расичу это не принесло. На острие атаки действовал замбиец Кангва. С другой стороны, ожидать особый атакующий состав было бы странно.

Все-таки ключ к успеху в противостоянии с «Зенитом» – надежная игра в обороне и надежный контроль мяча.

Кангва в последнем аспекте очевидно предпочтительнее Расича.

Несмотря на 44 с лишним тысячи зрителей, «Арсенал» имел хорошую поддержку. Поддержать команду в Санкт-Петербурге приехали примерно полторы сотни болельщиков, которых было прекрасно слышно все девяносто минут матча.

То, что команда не останется без поддержки, очевидно стало еще в субботу вечером, когда мы небольшой группой тульских журналистов отправлялись на матч. На перроне Московского вокзала, ожидая прибытия вечернего поезда в Санкт-Петербург, стояла весьма внушительная толпа, многие в красно-желтых цветах. Туляки ехали на футбол, веря в успех своей команды.

Совсем уж отсиживаться у своих ворот «Арсенал» не собирался. При малейшей возможности, пусть и с оглядкой на оборону, туляки пытались перевести игру на чужую половину поля. В первые четверть часа игры гости так и вовсе подали три угловых, к которым «Зенит» отнесся достаточно уважительно – практически всей командой откатываясь к своим воротам. Пропускать на первых минутах в планы хозяев никак не входило.

За всю первую половину питерцы наиграли на три опасных момента.

В дебюте матча, после наброса головой Кокорина, выше перекладины ударил Дриусси. А потом дважды угрожал воротам Ерохин. С его ударом из-за штрафной Габулов справился. Уже перед самым свистком на перерыв Ерохин ударил выше ворот с прострела Кузяева.

Во втором тайме «Зенит» усилил атаку еще одним нападающим – Дзюбой. И у ворот «Арсенала» становилось все жарче. Началось с того, что хозяева смогли наконец забить гол, который отменили из-за офсайда. На 68-й минуте «Зенит» опять забил, и вновь судья на линии успел поднять флажок, фиксируя вне игры.

Чем меньше оставалось времени до конца, тем больше «Арсенал» жался к своим воротам, пытаясь отстоять заветную ничью. Да и соперник вынуждал обороняться.

И тут, как гром среди ясного неба, грянул гол. Комбаров прострелил на дальнюю штангу, где свой момент подкараулил Кангва. Это было круто!

Не случайно залетевший шальной мяч в ворота главного претендента на чемпионство, а после осмысленной быстрой атаки.

У «Зенита», правда, оставалось еще минут двадцать для того, чтобы отыграться. Но все попытки хотя бы сравнять счет разбивались о самоотверженную оборону гостей и стоявшего стеной Габулова.

1:0 – статистика все-таки сыграла за нас!