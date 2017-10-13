Паблик ПФК «Арсенал» занял восьмое место среди клубов РФПЛ

Паблики в соцсети ВКонтакте оценивали по количеству просмотров.

Компания «Медиалогия» впервые подготовила рейтинг пабликов футбольных клубов российской премьер-лиги по количеству просмотров ВКонтакте.

Туляки попали в ТОП-10 и расположились на 8-м месте.

Смотрите ТОП-10 пабликов футбольных клубов российской премьер-лиги во Вконтакте за сентябрь 2017 года:





Источник: http://www.mlg.ru/ratings/socmedia/trends/5545/ © Медиалогия

Группа Аудитория Кол-во просмотров 1. Зенит 879,6 тыс. 17,5 млн. 2. Спартак М 862,1 тыс. 13,7 млн. 3. ЦСКА 622,4 тыс. 10,7 млн. 4. Локомотив М 290,8 тыс. 3,8 млн. 5. Ростов 129,8 тыс. 3,4 млн. 6. Краснодар 120,6 тыс. 2,5 млн. 7. Рубин 104,9 тыс. 2,1 млн. 8. Арсенал 27,1 тыс. 1,3 млн. 9. Тосно 25,2 тыс. 1,2 млн. 10. Уфа 50,3 тыс. 1,1 млн. Комментарии В рейтинге лидируют паблики Зенит, Спартак М и ЦСКА.



Источник: http://www.mlg.ru/ratings/socmedia/trends/5545/ © Медиалогия

Группа Аудитория Кол-во просмотров 1. Зенит 879,6 тыс. 17,5 млн. 2. Спартак М 862,1 тыс. 13,7 млн. 3. ЦСКА 622,4 тыс. 10,7 млн. 4. Локомотив М 290,8 тыс. 3,8 млн. 5. Ростов 129,8 тыс. 3,4 млн. 6. Краснодар 120,6 тыс. 2,5 млн. 7. Рубин 104,9 тыс. 2,1 млн. 8. Арсенал 27,1 тыс. 1,3 млн. 9. Тосно 25,2 тыс. 1,2 млн. 10. Уфа 50,3 тыс. 1,1 млн. Комментарии В рейтинге лидируют паблики Зенит, Спартак М и ЦСКА.



Источник: http://www.mlg.ru/ratings/socmedia/trends/5545/ © Медиалогия