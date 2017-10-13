Туляк украл с банковской карты пенсионера 15 тысяч рублей

Сотрудники полиции в Туле установили подозреваемого в краже.

По предварительным данным, злоумышленник воспользовался тем, что 60-летний мужчина поздним вечером забыл свою банковскую карточку в одном из банкоматов на территории Косой Горы.

Подозреваемый забрал забытую карту и снял с нее 15 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что к краже может быть причастен 28-летний неработающий местный житель. Он признался в содеянном. В отделении полиции «Косогорское» выясняют все детали происшествия.

Полицейские напоминают о необходимости хранить пин-код банковской карты отдельно от неё, чтобы не стать жертвой хищения денежных средств.

Кроме того, важно не оставлять банковские карты без присмотра у банкоматов.