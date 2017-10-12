В Туле до 20 октября запретили остановку и стоянку транспорта на улице Советской

Ранее сообщалось, что в Туле в связи с проведением ХVIII Открытого Российского фестиваля кинокомедии «Улыбнись, Россия!» для обеспечения безопасности дорожного движения 14 и 20 октября с 00.00 до 23.00 будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств по ул. Советской (нечетная сторона) на участке от ул. Ф. Энгельса до ул. Революции.

По уточненной информации, запрет действует с 11 по 20 октября. Будьте внимательны!