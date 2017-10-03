В Туле состоится Всероссийский турнир по боксу памяти Жабарова

Фото из архива Myslo.

С 10 по 14 октября в Туле в СК «Металлург» (ул. Кутузова, 229) пройдут Всероссийские соревнования по боксу класса «Б», посвященный памяти выдающегося тульского тренера Романа Жабарова.

В соревнованиях примут участие сильнейшие боксеры из ЦФО.

Программа турнира: