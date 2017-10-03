Фото из архива Myslo.
В Туле состоится Всероссийский турнир по боксу памяти Жабарова
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены.
С 10 по 14 октября в Туле в СК «Металлург» (ул. Кутузова, 229) пройдут Всероссийские соревнования по боксу класса «Б», посвященный памяти выдающегося тульского тренера Романа Жабарова.
В соревнованиях примут участие сильнейшие боксеры из ЦФО.
Программа турнира:
- 10 октября в 14.00 — торжественное открытие, предварительные бои
- 11 октября в 14.00 — предварительные бои
- 12 октября в 14.00 — четвертьфинал
- 13 октября в 14.00 — полуфинальные бои
- 14 октября в 14.00 — финальные бои.
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