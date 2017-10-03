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В Туле состоится Всероссийский турнир по боксу памяти Жабарова
Фото из архива Myslo.

В Туле состоится Всероссийский турнир по боксу памяти Жабарова

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены.

С 10 по 14 октября в Туле в СК «Металлург» (ул. Кутузова, 229) пройдут Всероссийские соревнования по боксу класса «Б», посвященный памяти выдающегося тульского тренера Романа Жабарова.

В соревнованиях примут участие сильнейшие боксеры из ЦФО.

Программа турнира:

  • 10 октября в 14.00 — торжественное открытие, предварительные бои
  • 11 октября в 14.00 — предварительные бои
  • 12 октября в 14.00 — четвертьфинал
  • 13 октября в 14.00 — полуфинальные бои
  • 14 октября в 14.00 — финальные бои.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:28 +2
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