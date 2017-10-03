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В Узловой мужчина пытался задушить бывшую тещу

В Узловой мужчина пытался задушить бывшую тещу

Дело рассмотрел суд.

Приговором мирового судьи судебного участка № 42 Узловского судебного района 29-летний мужчина признан виновным в ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы).

Судом установлено, что 7 июля 2017 года обвиняемый поссорился с бывшей тещей из-за того, что та вмешивалась в их отношения с экс-супругой.  В ходе ссоры мужчина стал душить обидчицу, высказывая в ее адрес угрозу убийством.

Противоправные действия обвиняемого были пресечены его бывшей  супругой.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговором суда мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на 200 часов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:14 +1
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