В Туле «Арсенал» сыграет товарищеский матч с белорусским клубом

Фото пресс-службы «Арсенала».

8 октября, в воскресенье, в Туле на Центральном стадионе «Арсенал» сыграет товарищеский матч с белорусской командой. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Соперником туляков станет «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. Клуб занимает четвертое место в национальном чемпионате.

Вход на матч свободный. Начало поединка — в 17.00. Приходите поддержать «Арсенал»!