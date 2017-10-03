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В Туле «Арсенал» сыграет товарищеский матч с белорусским клубом
Фото пресс-службы «Арсенала».

В Туле «Арсенал» сыграет товарищеский матч с белорусским клубом

Соперником туляков станет «Торпедо-БелАЗ» из Жодино.

8 октября, в воскресенье, в Туле на Центральном стадионе «Арсенал» сыграет товарищеский матч с белорусской командой. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

Соперником туляков станет «Торпедо-БелАЗ» из Жодино. Клуб занимает четвертое место в национальном чемпионате.

Вход на матч свободный. Начало поединка — в 17.00. Приходите поддержать «Арсенал»!

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