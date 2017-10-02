Туляк поедет на Чемпионат мира по авиамодельному спорту

Фото: Федерация авиамодельного спорта Тульской области

В минувшие выходные, с 29 сентября по 2 октября в Кабардино-Балкарии спортсмены Федерации авиамодельного спорта Тульской области – Евгений Яковлев, Никита Каледин и судья Виктор Воронин, приняли участие в Кубке России по авиамодельному спорту в классе кордовых пилотажных моделей F-2В.

За первое место сражались 16 сильнейших пилотов из разных регионов России, в том числе четыре юниора. В результате трехдневной борьбы, мастер спорта международного класса туляк Евгений Яковлев завоевал «золото», обойдя спортсменов из Самары и Москвы.

Своей победой пилот обеспечил себе место в составе сборной команды России, и теперь будет готовиться к участию в Чемпионате мира, который состоится в следующем году во Франции. Ещё одну победу одержал воспитанник Евгения Яковлева Никита Каледин – он занял первое место среди юниоров.