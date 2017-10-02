В Туле открылась выставка китайской живописи и каллиграфии

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

На ней представлены работы знаменитых художников Академии живописи при Китайском обществе дружбы с зарубежными странами.

Открытие выставки «Один пояс, один путь – Впечатления о Китае» состоялось благодаря губернатору Тульской области Алексею Дюмину.

Во время официального визита в Пекин он провёл переговоры с представителями Китайского общества дружбы с зарубежными странами. Затем наш регион с ответным визитом посетила заместитель председателя КОДЗС госпожа Дэн Жун. Была достигнута договорённость об организации культурного обмена.

Гостей приветствовал заместитель главы региона Вячеслав Федорищев. По его словам, выставка – одно из первых мероприятий, запланированных по итогам встречи Алексея Дюмина и госпожи Дэн Жун:

Вячеслав Федорищев – Через две недели тульские музыканты, творческие коллективы отправятся в Китай, где представят наш регион на ежегодном Пекинском музыкальном фестивале. Также студенты высших учебных заведений поедут по обмену на учёбу в лучшие китайские университеты.

Генеральный секретарь Китайского общества дружбы с зарубежными странами Ли Хаоюй сообщил, что эта выставка посвящена 68-й годовщине восстановления дипломатических отношений между Китаем и Россией. Такие проекты усиливают обмен и контакты в области искусства, укрепляют взаимопонимание и дружбу между народами.

Директор совета по искусству Института изобразительных искусств при КОДЗС Лю Давэй отметил, что на выставке представлены одни из лучших работ китайской живописи.

Посетители увидят как произведения представляющие традиционную культуру Китая, так и работы, на которые художников вдохновили поездки по зарубежным странам – «На празднике факелов в уезде Буто», «Тибетский певец», «Небесный круговорот», «На берегах озера Леман в швейцарской Женеве» и другие.

Выставка продлится со 2 по 16 октября в Выставочном зале по адресу: Красноармейский проспект, 16.