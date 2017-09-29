В Туле клиенты УК-должников получили за отопление двойные квитанции

Жители домов, которыми управляет ООО «Славянка», получили на днях две квитанции, в которых выставлен счет за отопление и горячую воду.

В редакцию Myslo обратилась Ольга – жительница дома №29 по улице Бондаренко в Туле. Женщина рассказала, что ей за сентябрь дважды выставлен счет за отопление: в квитанции от управляющей компании и от ОЕИРЦ.

Ольге в управляющей их домом компании ООО «Славянка» заявили, что якобы АО «Тулатеплосети» незаконно расторгло договор, поэтому платить все равно нужно по квитанции управляющей компании.

Однако все оказалось не так. «Славянка» задолжала за отопление и горячую воду 20,8 млн рублей. Долг не погашался свыше 3 месяцев, что является законным основанием для расторжения в одностороннем порядке договора по инициативе ресурсоснабжающей организации.

В Тулатеплосети сообщили, что в связи с многомиллионными долгами был расторгнут договор с ООО «Славянка». Теперь счета жителям, чьи дома содержала данная управляющая компания, за горячую воду и отопление будет выставлять ОЕИРЦ.