В Туле клиенты УК-должников получили за отопление двойные квитанции
Жители домов, которыми управляет ООО «Славянка», получили на днях две квитанции, в которых выставлен счет за отопление и горячую воду.
В редакцию Myslo обратилась Ольга – жительница дома №29 по улице Бондаренко в Туле. Женщина рассказала, что ей за сентябрь дважды выставлен счет за отопление: в квитанции от управляющей компании и от ОЕИРЦ.
Ольге в управляющей их домом компании ООО «Славянка» заявили, что якобы АО «Тулатеплосети» незаконно расторгло договор, поэтому платить все равно нужно по квитанции управляющей компании.
Однако все оказалось не так. «Славянка» задолжала за отопление и горячую воду 20,8 млн рублей. Долг не погашался свыше 3 месяцев, что является законным основанием для расторжения в одностороннем порядке договора по инициативе ресурсоснабжающей организации.
В Тулатеплосети сообщили, что в связи с многомиллионными долгами был расторгнут договор с ООО «Славянка». Теперь счета жителям, чьи дома содержала данная управляющая компания, за горячую воду и отопление будет выставлять ОЕИРЦ.
В АО «ОЕИРЦ» подтвердили, что Тулатеплосеть заключила с ними договор, в связи с этим жители и получили от ОЕИРЦ квитанции, в которой значилась к оплате сумма за отопление и горячую воду. Напомним, ранее Тулагорводоканал сообщил о расторжении договоров с пятью управляющими компаниями.
Клиентам ООО «Славянка», не имеющим счетчика, отопление и горячую воду с сентября необходимо оплачивать по квитанции ОЕИРЦ. Имеющим счетчики за сентябрь за горячую воду надо платить по квитанции ООО «Славянка», а за отопление по квитанции ОЕИРЦ.
В квитанции ОЕИРЦ необходимо указать сведения и показания (последние) по ИПУ.
С октября горячее водоснабжение и отопление все жители, чьими домами управляет ООО «Славянка», оплачивают по квитанции ОЕИРЦ.
Кстати, помимо расторжения договора 1 сентября 2017 года с ООО «Славянка», Тулатеплосеть еще 1 августа расторгла аналогичный договор с ООО «Жилкомхоз».
С сентября 2017 года горячее водоснабжение и отопление все собственники, чьими домами управляет ООО «Жилкомхоз», оплачивают по квитанции ОЕИРЦ.
АО «Тулатеплосеть» сообщает, что для оперативного получения сведений о начислениях по заключенным договорам поставки тепловой энергии, теплоносителя и отслеживания документооборота просит туляков предоставить адрес своей электронной почты путем направления официального письма:
по почте г.Тула 300001 ул. Карла Маркса д.28;
через секретаря г.Тула 300001 ул. Карла Маркса д.28;
в абонентский отдел г.Тула 300001 ул. Карла Маркса д.28;
по телефону/факсу: 42-59-39;
на электронный адрес tulateploset@mail.ru: документ сканированный в формате PDF с подписью и печатью
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