Тулячка трудоустроила на подпольную швейную фабрику нелегальных мигрантов

Нелегалы и трудились, и жили на фабрике, расположившейся в одном из нежилых помещений в Советском округе Тулы.

Советский районный суд Тулы вынес решение по уголовному делу Г. Сивак. Женщине вменялась организация группой лиц незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.

В ноябре прошлого года Сивак, договорившись с гражданкой Вьетнама (в отношении нее сейчас ведется предварительное расследование), организовала в Советском районе Тулы на территории одного из нежилых помещений цех по пошиву одежды, а также помещения для проживания иностранных работников.

Подсудимая обеспечила тепло-, водо- и энергоснабжение помещения, оборудовала его спальными местами, местами для приготовления и приема пищи, а также рабочими местами и швейным оборудованием.

На фабрику Сивак трудоустроила пять граждан Вьетнама и Узбекистана, у которых не было документов на право законного пребывания в РФ.

Доход от работы фабрики женщина делила с подельницей — гражданкой Вьетнама.

В судебном заседании подсудимая вину свою признала полностью.

Приговором Советского районного суда Сивак признана виновной и приговорена к 1,5 годам колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке, сообщает пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Тульской области Ольга Дячук.