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Тулячка трудоустроила на подпольную швейную фабрику нелегальных мигрантов

Тулячка трудоустроила на подпольную швейную фабрику нелегальных мигрантов

Нелегалы и трудились, и жили на фабрике, расположившейся в одном из нежилых помещений в Советском округе Тулы.

Советский районный суд Тулы вынес решение по уголовному делу Г. Сивак. Женщине вменялась организация группой лиц незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации.
 
В ноябре прошлого года Сивак, договорившись с гражданкой Вьетнама (в отношении нее сейчас ведется предварительное расследование), организовала в Советском районе Тулы на территории одного из нежилых помещений цех по пошиву одежды, а также помещения для проживания иностранных работников.
 
Подсудимая обеспечила тепло-, водо- и энергоснабжение помещения, оборудовала его спальными местами, местами для приготовления и приема пищи, а также рабочими местами и швейным оборудованием.
На фабрику Сивак трудоустроила пять граждан Вьетнама и Узбекистана, у которых не было документов на право законного пребывания в РФ.
Доход от работы фабрики женщина делила с подельницей — гражданкой Вьетнама.
 
В судебном заседании подсудимая вину свою признала полностью.
 
Приговором Советского районного суда Сивак признана виновной и приговорена к 1,5 годам колонии общего режима. Она взята под стражу в зале суда.
 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке, сообщает пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Тульской области Ольга Дячук.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:52 +2
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