В Щёкино мужчина украл у родственника ноутбук
Подозреваемого задержала полиция.
В дежурную часть отдела МВД по Щёкинскому району с заявлением обратился 31-летний житель районного центра.
Мужчина сообщил, что его ранее судимый за кражи 43-летний брат из квартиры совершил хищение ноутбука.
Сотрудниками полиции было установлено местонахождение мужчины, после чего он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.
От него получены признательные показания.
В настоящее время в полиции устанавливается размер ущерба, причинённого владельцу похищенного ноутбука, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
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