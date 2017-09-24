новости
новости
Регистрация
В Щёкино мужчина украл у родственника ноутбук

В Щёкино мужчина украл у родственника ноутбук

Подозреваемого задержала полиция.

В дежурную часть отдела МВД по Щёкинскому району с заявлением обратился 31-летний житель районного центра.

Мужчина сообщил, что его ранее судимый за кражи 43-летний брат из квартиры совершил хищение ноутбука.

Сотрудниками полиции было установлено местонахождение мужчины, после чего он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.

От него получены признательные показания.

В настоящее время в полиции устанавливается размер ущерба, причинённого владельцу похищенного ноутбука, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

 

сегодня, в 19:04 +1
Другие статьи по темам
Событие
кража ноутбука
Место
Щекино
Прочее
задержаниеполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Собака убитой на Косой Горе тульской семьи уехала жить в Грузию
Собака убитой на Косой Горе тульской семьи уехала жить в Грузию
В Тульской области выбрали самую спортивную семью
В Тульской области выбрали самую спортивную семью
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.