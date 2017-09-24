В Щёкино мужчина украл у родственника ноутбук

В дежурную часть отдела МВД по Щёкинскому району с заявлением обратился 31-летний житель районного центра.

Мужчина сообщил, что его ранее судимый за кражи 43-летний брат из квартиры совершил хищение ноутбука.

Сотрудниками полиции было установлено местонахождение мужчины, после чего он был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции.

От него получены признательные показания.

В настоящее время в полиции устанавливается размер ущерба, причинённого владельцу похищенного ноутбука, после чего будет принято решение о возбуждении уголовного дела.