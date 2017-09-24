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В Ясногорском районе врач насмерть сбил 10-летнего мальчика

В Ясногорском районе врач насмерть сбил 10-летнего мальчика

Ребенок был на велосипеде.

Как стало известно Myslo, 23 сентября вечером, примерно в 19.30 в селе Денисово Ясногорского района был насмерть сбит ребенок.

В областном ГИБДД факт аварии подтвердили и сообщили, что местный житель на «Мазде» сбил 10-летнего велосипедиста, когда тот выезжал на дорогу с прилегающей территории.

Мальчик получил не совместимые с жизнью травмы и погиб на месте.

За рулем иномарки находился врач Ясногорской районной больницы. По некоторым данным, это был заведующий хирургическим отделением медучреждения.

В социальных сетях ясногорцы обсуждают происшествие. Кто-то защищает водителя, говоря о том, что ребенок в темное время суток катался на велосипеде по проезжей части без присмотра взрослых. Известно, что мальчик был из многодетной семьи.

Другие местные жители осуждают мужчину, утверждая, что он превысил скорость.

В происшествии разбираются правоохранительные органы. Причины ДТП и другие подробности уточняются.

сегодня, в 16:21 +1
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