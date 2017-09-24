Горький башкирский мед: «Арсенал» проиграл «Уфе»

Фото ПФК «Арсенал» и sports.ru

Оба поединка оказались похожи друг на друга. Что в Тамбове, что в Уфе тульская команда никак не была слабее соперника. Но оба раза пропустила в концовке.

Итог матча в Уфе наиболее сочно подвел главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович: «Если вы меня попросите рассказать, как мы проиграли, я не смогу объяснить». Нечто подобное, наверное, мог бы произнести и его коллега из «Уфы» Сергей Семак. Особенно после эпизода в середине второго тайма, когда Чаушич, невезучий Чаушич, бил наверняка в угол ворот, и Беленов, вратарь хозяев, уже лишь провожал мяч взглядом. А тот предательски шмякнулся о штангу и вылетел в поле.

Почти тут же последовал роковой для «Арсенала» ответ, с серией неудачных действий игроков обороны, и голом Игбуна.

Сработала старая банальность: кто не забивает, тот пропускает.

В играх против «Уфы» это стало уже традицией — в рамках РФПЛ «Арсенал» проиграл башкирам три последних матча, не забив им ни одного мяча.

В оставшееся после пропущенного гола время «Арсенал» мог даже отыграться. В отличие от игры в Тамбове мяч все же прилетел на голову выпущенному на срочное усиление атаки Расичу.

Выручил Беленов. И упал красиво, и мяч отбил. Тоже, кстати, злой гений «Арсенала». От игроков нашей команды Беленов взял уже два пенальти. В первый приход в элиту в составе «Кубани» от Кутьина и в прошлом чемпионате от Берхамова за «Анжи». Плюс отстоял на ноль сейчас за «Уфу».

Но закисшему в запасе аргентинскому форварду все же запишем плюсик. Расич своих бомбардирских качеств не растерял, особенно когда есть поддержка партнеров. Другое дело, что он может решить судьбу эпизода в чужой штрафной, но мало что получается, когда его выпускают на последних минутах с заданием побороться, зацепиться за мяч и потянуть время. Десяти минут в Уфе Расичу почти хватило, чтобы опять стать героем Тулы.

Казалось, что смущенные инцидентом в гостинице, когда из-за сообщения о бомбе игроки «Уфы» вынуждены были раньше времени отправиться на стадион, и промаяться там пару лишних часов, это каким-то образом проявится на поле. Но нет. Хозяева поля начали матч очень активно, и долгое время «Арсенал» почти не переходил центр поля. Это, по-видимому, было и частью тактики на матч.

«Арсенал» надежно играл как минимум на нулевую ничью и ждал своего шанса. И то и другое было рядом. Хотя первую угрозу воротам хозяев наши создали только почти перед самым перерывом. И во второй половине, до момента Чаушича, тоже имели шансы забить. А потом случилось то, что случилось.

Ничего другого особенно примечательного у ворот Габулова наши соперники не наиграли.

Могли 1:0 выиграть, в итоге 0:1 проиграли, так бывает. Аппетит приходит во время еды. Еще сравнительно недавно матч «Арсенала» в Уфе (Ростове, Казани), который наша команда провела бы на равных, без шальной удачи, а просто с осознанием своей силы и умения, выглядел скорее фантастикой. Теперь же многие болельщики комментируют итоги в том духе, что тульская команда должна была побеждать. Это «Уфу»-то, которая методично, год из года, «Арсенал» обыгрывает.

Настораживает скорее то обстоятельство, что после пресловутой ротации в Тамбове, когда просматривался в деле ближайший резерв, в нужный момент, в матче РФПЛ некого выпустить на усиление. Резерва-то и нет.

В Уфе Божович рискнул сделать только одну замену. В результате мы становимся похожи на московский «Спартак» — умением пропускать ключевые мячи на последних минутах матча.

Слишком коротка в «Арсенале» скамейка для того, чтобы освежать игру и вносить существенные коррективы в те моменты, когда соперник начинает наседать.

Хотя и лазарет у нас не такой многочисленный. Из тех, кого мы видели в основном составе там всего трое — Максимов, Берхамов и Григолава.

Тем временем в пятницу «Арсенал» ждет очень сложный поединок. После двух поражений подряд конечно от него будут ждать положительного результата. Для «Краснодара» же эта игра, на фоне всех последних неудач, будет судьбоносной, и в Тулу он поедет за победой.

Что ж, тем интереснее будет смотреть «Арсенал», который в этом чемпионате смотреть интересно. Даже после двух 0:1 на неделе.

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