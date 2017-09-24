Управление образования Тулы проверило ход ремонта в городских школах
Состоялся объезд образовательных организаций города Тулы.
23 сентября начальник управления образования администрации города Тулы Татьяна Золотова провела мероприятия по вопросам ремонта в образовательных организациях.
Выездное совещание прошло в центре образования № 47, там обсудили ремонт спортивного зала Петелинской школы.
В центре образования № 20 также прошло совещание по вопросам ремонтных работ в помещениях начальных классов и спортзале.
Также 23 сентября заместитель главы администрации города Тулы по социальной политике Надежда Токовая провела выездное совещание.
В рамках объезда был проинспектирован ход работ в рамках исполнения программы «Доступная среда» в спортивной школе «Восток» на улице Серебровской. Работы выполнены на 80%. Оборудованы пандусами входы, будет полностью заменена входная группа.
В центре образования №12 завершаются ремонтные работы, что позволит открыть дополнительно 60 дошкольных мест. Ведется закупка инвентаря. Открытие новых дошкольных мест планируется в четвертом квартале 2017 года.